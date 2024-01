Envolvido em chacina no Pará é preso em Nerópolis

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Antissequestro, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, e da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios, após troca de informações com o Núcleo de Apoio à Investigação do Sudeste do Pará (Polícia Civil do Pará) e da Agência Central de Inteligência (Polícia Militar de Goiás), após diversas diligências, localizou e prendeu preventivamente em Nerópolis, nesta terça-feira, 9, um integrante de grupo criminoso e identificado como autor de uma chacina praticada no dia 20 de dezembro, na cidade de Marabá (PA). Quatro jovens foram brutalmente assassinados na ocasião. Após os procedimentos de praxe, o preso foi recolhido à Casa de Prisão Provisória e colocado a disposição da Justiça do Estado do Pará.