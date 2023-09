Equatorial Goiás está com 30 vagas abertas para Jovem Aprendiz

A Equatorial Goiás está com inscrições abertas para 30 vagas no programa Jovem Aprendiz. As oportunidades são para atuar em Goiânia, em diversas áreas, como Recursos Humanos, Jurídico, Engenharia, Meio Ambiente, Endomarketing, Contabilidade, Relacionamento com o Cliente, Tecnologia da Informação e Telecom, Faturamento e Suprimentos e Logística, entre outras.

Podem concorrer estudantes que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio ou técnico, com idade entre 18 e 22 anos. Para se candidatar é preciso enviar e-mail para [email protected] e colocar no assunto Programa Aprendiz EQTL GO.

A carga horária é de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira. Ao abrir vagas para jovens aprendizes, a Equatorial Goiás tem o objetivo de captar, capacitar e desenvolver talentos para o mercado de trabalho. Durante o processo, o candidato selecionado terá a oportunidade de estudar no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Senai por 6 meses e colocar em prática os ensinamentos nas diversas áreas administrativas da distribuidora. Desse modo, no final do contrato, o estudante poderá ser absorvido pela concessionária.