Escola do Futuro abre inscrições para curso gratuito de violão em Caldas Novas e Cidade de Goiás

A Escola do Futuro de Goiás está com inscrições abertas para o curso de Qualificação na área de Instrumento Musical – Violão (Nível I), na modalidade presencial, nas cidades de Caldas Novas e Cidade de Goiás. O curso, parte dos Núcleos de Promoção e Desenvolvimento Artístico do Estado de Goiás (NART), oferece 60 vagas em cada cidade. As inscrições vão até 30 de junho e devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial.

As vagas são de fluxo contínuo e estão disponíveis para duas faixas etárias: de 8 a 11 anos e acima de 14 anos. Os candidatos serão selecionados por ordem de inscrição, e as turmas começarão assim que o número de inscritos atingir a capacidade de vagas.

60% das vagas são reservadas para alunos de escolas públicas, com renda familiar de até um salário mínimo e meio, enfrentando dificuldades sociais ou com deficiência.

Os NARTs, presentes em diversas cidades goianas, fazem parte da Escola do Futuro de Goiás, instituição de ensino profissionalizante ligada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo de Goiás e gerida pela Universidade Federal de Goiás desde 2021.