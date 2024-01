Escola do Futuro em Artes Basileu França abre processo seletivo de Arte-Educação

A Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França está com as inscrições abertas, até 21 de janeiro, para o preenchimento de 35 vagas para cursos na área de Arte-Educação, modalidade presencial, nas turmas Mobile da Imaginação I e Novelo das Artes I. As vagas serão definidas por sorteio, no dia 2 de fevereiro. O sorteio para as vagas ofertadas para os cursos de Iniciação Artística ocorrerá pelo site de Sorteios online: https://sorteador.com.br/sorteio-de-nomes, e o resultado parcial do sorteio será divulgado no dia 07 de fevereiro nos sites efg.org.br/editais e https://basileufranca.com.br/editais-2023-2/.

Serão formadas duas turmas no matutino e duas turmas no vespertino. No Móbile da Imaginação as crianças terão aulas de artes visuais, música e circo, já as turmas Novelo das Artes terão aulas de artes visuais, dança e teatro.

A EFG em Artes Basileu França é uma unidade pertencente à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) e, por meio de convênio, é gerida pela Universidade Federal de Goiás, por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG).