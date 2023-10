Escola do Futuro lança programa voltado a mulheres empreendedoras

As Escolas do Futuro de Goiás (EFGs), unidades do governo estadual, estão com inscrições abertas para o Goianas S.A., programa que vai selecionar mulheres para receber capacitação com o objetivo de apoiar empreendimentos inovadores. A iniciativa é voltada exclusivamente para grupos liderados por mulheres que desejam empreender ou já estejam desenvolvendo soluções inovadoras em produtos e serviços. As inscrições para a primeira seleção vão até o dia 16 de outubro e para a segunda até 30 de dezembro, por meio do link: bit.ly/3RSwC04.

Podem se inscrever equipes de Goiás e Distrito Federal, desde que a proponente do projeto seja, obrigatoriamente, mulher. A exigência não se estende aos demais integrantes, mas equipes compostas exclusivamente por mulheres terão um acréscimo de 20% na pontuação na avaliação dos projetos. Serão selecionados até 20 projetos, em duas etapas, que passarão por três meses de pré-incubação gratuita. O resultado final do processo de classificação da primeira seleção será divulgado no dia 18 de outubro e a finalização da segunda seleção está prevista para 10 de janeiro de 2024. O edital da seleção está disponível em efg.org.br/stais.

As selecionadas receberão atendimento pelo Programa de Consultoria e Apoio a Empreendimentos Inovadores nos Ambientes de Inovação na EFG escolhida — Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros, Valparaíso de Goiás ou Santo Antônio do Descoberto. Durante o programa, serão trabalhados temas como psicologia feminina, autoconfiança, jornada tripla e mulheres na tecnologia. As participantes terão apoio de mentoras mulheres, além de atividades como palestras e conversas com profissionais de diversas áreas.

Os Ambientes de Inovação são espaços dentro das Escolas do Futuro de Goiás (EFGs) voltados para atividades de pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental e prestação de serviços acadêmicos e empresariais à comunidade em geral. Inove Lab, Pré-incubadora, Coworking e Estúdio TV Web são Ambientes de Inovação que têm como objetivo fomentar o desenvolvimento e a construção da articulação e integração das demandas da Indústria 4.0 com as da Educação Profissional e Tecnológica.

O Goianas S.A. é um dos programas englobados pelo Goianas na Ciência e Inovação, iniciativa inédita do Governo de Goiás, via Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), criado para inserir, fomentar e acelerar a participação de mulheres nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. As EFGs são unidades de ensino técnico do Governo de Goiás, por meio da Secti, geridas pela Universidade Federal de Goiás (UFG), via Centro de Ensino, Trabalho e Tecnologia – CETT e Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape).

Fonte: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação