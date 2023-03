Escolas de dança, música, teatro e arte iniciam ano letivo

As quatro escolas de ensino artístico de Anápolis abrem seu ano letivo com turmas voltadas para pessoas com diferentes níveis e perfis. Há vagas abertas para matrícula e cadastro de reserva para interessados em ingressar na Escola de Artes Oswaldo Verano, Escola de Dança, Escola de Música e Escola de Teatro. Estas unidades são da Prefeitura de Anápolis, sob gestão da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura.

A paixão pelo desenho levou Kalebe Pereira Caixeta, 12 anos, a entrar para a Escola de Artes. “Além de gostar de traços e desenhar, quero conhecer mais sobre a arte, quero aproveitar ao máximo”, destaca o aluno. Atualmente ele cursa o 8º ano e, mesmo que não siga como profissão, pretende continuar a criar e aprender sobre o fazer artístico.

Kalebe está entre os 700 novatos e os mais de 1.641 alunos das quatro unidades de ensino artístico do município. Cada perfil de curso conta com as turmas separadas por níveis e faixas etárias. “Abrimos este ano letivo atendendo um público que vai de crianças a idosos, trabalhando o desenvolvimento artístico e humano”, explica a secretária municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, Eerizania Freitas.

Algumas vagas continuam abertas nas escolas de Dança, Teatro e Artes até o próximo dia 10 de março. Para se inscrever, os interessados precisam ir até a sede de cada uma dessas entidades com documentos pessoais, do responsável (para menores de 16 anos) e comprovante de endereço. “Buscamos o melhor aproveitamento possível de cada uma das vagas restantes, dando oportunidade para aqueles que perderam o momento da matrícula”, comenta a diretora de Cultura, Nabyla Carneiro.

Confira as vagas em aberto, endereço e telefone para contato:

Escola de Dança

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 1229, Centro

Telefone: 3902-1340

Zumba – 40 vagas

Segunda e quarta – 7h às 8h

Terça e quinta – 9h às 10h

Terça-feira quinta – 19h30 às 20h30

Ballet infantil Matutino:

Turma a partir de 6 anos (segunda e quarta – 10h às 11h) – 6 vagas

Turma a partir de 6 anos (terça e quinta – 10h às 11h) – 7 vagas

Turma para 7 e 8 anos (terça e quinta – 9h às 10h) – 8 vagas

Turma para 7 e 8 anos (segunda e quarta – 8h às 9h) – 7 vagas

Turma para 9 e 10 anos (segunda e quarta – 9h às 10h) – 10 vagas

Ballet Vespertino – Turma para 7 e 8 anos (terça e quinta – 15h às 16h) – 2 vagas

Ballet Noturno – Turma para acima de 15 anos (segunda e quarta – 19h30 às 20h30) – 3 vagas

Jazz:

Turma para 10 a 14 anos (terça e quinta – 9h às 10h) – 14 vagas

Turma para 10 a 14 (segunda e quarta – 16h às 17h) – 10 vagas

Turma adulto acima de 15 anos (terça e quinta – 19h30 às 20h30) – 5 vagas

Sapateado:

Turma a partir de 13 anos (segunda e quarta – 18h30 às 19h30) – 6 vagas

Escola de Teatro

Endereço: Rua Pereira do Lago, quadra 44, lote 13, Bairro Jundiaí

Telefone: 3902-1501

Turma a partir de 16 anos (segunda e quarta-feira – das 16h às 18h) – 8 vagas

Turma para Juvenil 11 a 15 anos (terça e quinta – das 16h às 18h) – 4 vagas

Turma para infantil – 7 a 10 anos (terça e quinta – das 16h às 18h) – 5 vagas

Escola de Artes Oswaldo Verano

Endereço: Rua 14 de julho esquina com Av. Goiás, Centro

Telefone: 3902-1218

Curso livre desenho a partir de 16 anos – noturno (segunda e terça – 19h às 22h) – 15 vagas

Curso livre desenho a partir de 12 anos – matutino (terça e quinta-feira – 8h às 11h) – 10 vagas

Preparatório para 9 e 10 anos – matutino (quinta-feira – 8h às 11h) – 15 vagas