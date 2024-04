Esquema de sonegação fiscal em Goiânia utilizava dados de feirantes da Feira Hippie

Nesta terça-feira, 16, uma operação da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) resultou na prisão de um homem de 43 anos, suspeito de crimes de falsidades ideológicas e sonegações fiscais, no setor Residencial Eldorado, em Goiânia. Segundo as investigações, o indivíduo teria emitido notas fiscais falsas em valores milionários entre 2014 e 2017, utilizando dados de CPF de comerciantes da Feira Hippie para ocultar os verdadeiros destinatários das mercadorias.

As empresas estavam em nome de laranjas, e estima-se que as sonegações ultrapassem R$ 1 milhão, com multas que totalizam mais de R$ 2 milhões. O inquérito policial segue em andamento, visando responsabilizar o suspeito e auxiliar as vítimas nos processos de cobrança e recuperação dos valores devidos.