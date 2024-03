Estágio no Governo de Goiás: inscrições terminam hoje (12)

Termina nesta terça-feira (12) o prazo para inscrições ao Processo Seletivo de Estagiários 2024 do Governo de Goiás. Ao todo, a Secretaria da Administração (Sead) selecionará 151 universitários para vivenciarem o dia a dia dos órgãos estaduais, contribuindo para a formação profissional dos estudantes.

É requisito essencial estar regularmente matriculado em cursos superiores reconhecidos pelo Ministério da Educação e ministrados por instituições conveniadas ao Governo de Goiás, conforme o Edital 002/2024, disponível no portal www.seleção.go.gov.br. Não há cobrança de taxa de inscrição para o Processo Seletivo.

Os estagiários selecionados receberão uma bolsa de auxílio financeiro no valor de R$1.000,00, mais auxílio-transporte no valor de R$100,00, além de seguro contra acidentes pessoais. A jornada de estágio será de quatro horas diárias e 20 horas semanais, com duração mínima de seis meses e máxima de dois anos.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de análise curricular. As datas estão definidas no cronograma do Edital. Para mais informações, acesse: https://www.selecao.go.gov.br.