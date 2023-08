Estelionatária é presa por golpe do falso pix

A Polícia Civil de Goiás, por meio da 2ªDelegacia Distrital de Polícia Civil de Itumbiara, prendeu na manhã de hoje uma mulher de 20 anos em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva por crime de estelionato continuado.

A investigada é apontada como protagonista de diversas fraudes cometidas no comércio itumbiarense.

A mulher obtinha vantagens sobre empresas locais, valendo-se do golpe do falso pix, quando comprava produtos e forjava os pagamentos que não ocorriam, visto que enviava falso comprovante da transferência.

A investigada foi recolhida na Unidade Prisional Regional deItumbiaa, onde se encontra à disposição da justiça.

A Polícia Civil alerta os comerciantes locais no sentido de que confiram se os valores indicados no comprovante do PIX efetivamente foram creditados em conta bancária antes da entrega de qualquer produto ou serviço.