“Estou convencida de que vamos fazer alianças com muitos partidos”

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Goiás, Kátia Maria falou com o Tribuna do Planalto sobre os bastidores para as eleições de 2022. O principal objetivo do partido é construir uma frente ampla para fortalecer um palanque para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Goiás. Kátia falou sobre o trabalho à frente do partido e das possíveis alianças para que o PT assuma a Presidência da República. “Hoje, estamos com um trabalho muito sólido e consistente, buscando fortalecer o PT e organizar o partido. Já estamos organizados em mais de 220 cidades goianas. Essa foi a primeira tarefa de casa, organizar o PT em praticamente todo o estado de Goiás. Desde o dia 19 de novembro do ano passado que tenho visitado os municípios de Goiás; já fui em 140 cidades e pretendo visitar todos até o mês de maio”, disse.

TRIBUNA DO PLANALTO – Como o PT tem se articulado para as eleições de 2022?

KÁTIA MARIA – Estamos trabalhando para fortalecer o PT e o time do Lula. A nossa prioridade é voltar a governar o Brasil, porque a vida do povo está muito difícil com o descontrole da economia; o descontrole da inflação que resulta nessa crise econômica; o aumento da taxa de desempregados; o aumento nos preços dos alimentos. Temos consciência de que essa correção passa pelo presidente da República e eleger o Lula para nós, nesse momento, é a prioridade. Precisamos também eleger o time do Lula e para isso estamos trabalhando para criar uma chapa forte e competitiva para deputados federal e estadual.

O nome do professor Wolmir Amado, ex-reitor da PUC Goiás, já é tido como certo para disputar o governo de Goiás?

Na chapa majoritária, nós apresentamos o nome do professor Wolmir Amado, mas estamos dialogando com todas as forças progressistas porque entendemos que o momento exige isso de nós, uma capacidade de diálogo para que a gente possa tanto eleger Lula como derrotar Ronaldo Caiado aqui em Goiás. Estamos articulando a federação composta pelos partidos PT, PCdoB e PV, e essa discussão se dará dentro desse conjunto de partidos.

O deputado federal Elias Vaz, do PSB, também tem reforçado a importância de se criar uma frente ampla progressista. Existe uma possibilidade dos dois partidos se unirem em uma chapa de oposição em Goiás?

Eu acho que nós devemos esperar para saber como vai se estabelecer o tabuleiro político e, só assim, poderemos começar uma nova fase de diálogo. Nós temos o nome do nosso pré-candidato ao governo, que é o Wolmir, mas estaremos abertos para conversar com forças progressistas, como o PSB, e todas as lideranças que se colocarem nesse tabuleiro com disposição para apoiar Lula e derrotar Caiado aqui no estado. Nós do PT estamos montando uma chapa que talvez seja a melhor chapa do último período e temos trabalhado para que nesse período possamos cumprir com essa tarefa de fortalecer o PT em todas as cidades. Estou convencida de que vamos fazer alianças com muitos partidos, mas a maior que vamos fazer para Lula e para o time do Lula é a aliança por base, aliança com o povo e com as lideranças.

Além do nome do professor Wolmir, o PT tem outros possíveis candidatos a disputar a eleição em 2022?

Precisamos esperar um pouco, porque Gustavo Mendanha renunciou e acredito que ele vá concorrer. Precisamos saber qual será a intenção de José Eliton no PSB, precisamos ver também a posição das outras forças que fazem oposição ao governador de Goiás. Eu acredito que, a partir de segunda-feira, 4, o jogo entrará em uma nova fase e vamos poder começar a ter mais clareza para saber quem são as pessoas que verdadeiramente estão dispostas a ser candidato ao governo de Goiás.