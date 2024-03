Estudante de Aparecida vence concurso de redação da rede pública

A estudante Sabrynna Mell Morais de Oliveira, de 17 anos, que cursa a terceira série do Ensino Médio no Colégio Estadual Itagiba Laureano Dorneles, em Aparecida de Goiânia, foi a grande vencedora do Concurso de Redação Cerrado, promovido pelo Projeto Seduc Cerrado.

Com o tema “Cerrado: embalo remanescente do ser divino”, a redação foi selecionada para ser incluída em um e-book do Festival de Produção Textual, juntamente com outras produções destacadas. Sabrynna também foi honrada com o Título de Embaixadora do Cerrado e formalizou um compromisso com a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) para colaborar na implementação de ações voltadas para a preservação e conservação do Bioma Cerrado, com foco na Educação Ambiental para Sustentabilidade.

O texto foi elaborado em 2023, mas teve o resultado sendo divulgado apenas este ano. Segundo Wender de Magalhães, diretor e orientador de Sabrynna, a jovem, já no ensino fundamental se destacava, conquistando o primeiro lugar no município em outras ocasiões.

Sabrynna, que está na instituição desde o 6º ano, participou do concurso pela terceira vez e revela seu apreço pelo hábito de escrever, destacando as aulas de redação como suas favoritas.