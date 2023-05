Estudantes com deficiência visual da rede estadual de ensino ganham notebook

O Governo de Goiás realizou, nesta quarta-feira, 3, a entrega de notebooks equipados com leitor de tela a três estudantes com deficiência visual da rede pública estadual de Educação. A entrega dos dispositivos foi feita pela secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli, e pelo superintendente de Atenção Especializada da Secretaria de Estado da Educação (Seduc/GO), Rupert Nickerson, durante visita dos alunos à sede da Seduc/GO, em Goiânia.

Foram beneficiados os estudantes Alex Castro e Lucas de Souza Sobrinho, ambos do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Pedro Xavier Teixeira, localizado em Senador Canedo; e Davi Alves Macedo, do Colégio Estadual Horácia Lobo, do município de Caldazinha. Cada um deles recebeu um notebook, equipado com o sistema operacional DOSVOX, que realiza a comunicação com o deficiente visual por meio da síntese de voz.

“Vai me auxiliar nos estudos e a melhorar nas aulas para que eu possa ler o que o professor está passando. Vai ser bem importante na escola e em casa”, analisa Davi Alves Macedo, que está no 6º ano do Ensino Fundamental.

Para Murillo Alves Macedo, que é pai de Davi e professor de Matemática e de Física na rede estadual de ensino, o equipamento também vai facilitar a comunicação entre professor e aluno.

“Vai ajudar o aluno a ter visibilidade do que o professor escreve no quadro, porque o professor pode enviar o conteúdo em PDF e, enquanto ele escreve o conteúdo no quadro e os demais alunos copiam, ele (estudante com deficiência) fica ouvindo pelo computador e já pode iniciar a atividade. Isso vai ajudar a otimizar o tempo dele na sala de aula e permitir que ele possa aproveitar ao máximo as aulas”, antevê Murillo.

Ação complementar

A entrega dos notebooks visa complementar o atendimento aos estudantes com deficiência visual matriculados na rede pública estadual de ensino. Desde 2019, o Governo de Goiás disponibiliza dispositivos de leitura OrCam MyEye para alunos das redes estadual e municipais de ensino.

O dispositivo OrCam permite que pessoas cegas de qualquer faixa etária realizem a leitura de textos impressos ou digitais. O aparelho, que fica acoplado a um óculos, também faz o reconhecimento de pessoas e objetos por meio da descrição em áudio.

Além das tecnologias assistivas, os estudantes com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Altas Habilidades/Superdotação da rede estadual são atendidos nas salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE). As atividades são realizadas no contraturno escolar, individualmente ou em pequenos grupos.

“Eu fico muito feliz, muito grata porque vai ajudar bastante nos estudos. É claro que ele não pode deixar de praticar o braille, que é essencial para ele, mas vai auxiliar nas pesquisas em sala de aula. Porque o braille, querendo ou não, é mais lento para que ele possa escrever e o notebook vai facilitar bastante”, afirma Ingrid Katiucy, mãe do estudante Alex Castro, sobre os atendimentos ofertados.