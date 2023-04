Estudantes da rede municipal recebem livros direcionados para avaliação de qualidade do ensino

Mais de cinco mil estudantes dos 5º e 9º anos da rede municipal de Educação receberam os livros do Aprova Brasil, material que trabalha os componentes curriculares Matemática e Língua Portuguesa, visando à preparação desses alunos para a realização da prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

A aquisição do material é uma política do município e tem como objetivo capacitar os estudantes da rede municipal para que tenham um melhor desempenho e consequente resultado na prova do Saeb. “A gestão estrategicamente adquiriu os livros para reforçar a qualidade na educação pública pós-pandemia, visando em primeiro lugar formar estudantes mais qualificados e também garantir melhores resultados para rede em todo o processo avaliativo”, comenta Alex Martins, secretário municipal de Educação.

O programa Aprova Brasil tem como objetivo auxiliar professores no desenvolvimento de habilidades e competências exigidas nas avaliações oficiais do Saeb para os segmentos de ensino fundamental.

“Os livros possuem atividades que desenvolvem as habilidades dos estudantes e também os simulados que, além de familiarizar os alunos com os modelos das avaliações oficiais do Saeb, trazem informações relevantes sobre sua aprendizagem”, comenta Greice Helen, gerente pedagógica de ensino fundamental da Secretaria Municipal de Educação.

O Saeb é um conjunto de verificações de aprendizagem que possibilita um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que possam interferir no desempenho do estudante. E é por meio destas avaliações que é medido o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Neste ano, a avaliação acontece dos dias 23 de outubro a 3 de novembro.