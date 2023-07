Estudantes de Goiânia vencem Campeonato Mundial de Robótica

Estudantes goianos do Ensino Fundamental da Escola Canadense Maple Bear venceram o Campeonato Mundial de Robótica, realizado na Alemanha, entre os dias 17 e 21 de julho. Com idades entre 13 e 14 anos, eles formaram três equipes, incluindo uma exclusivamente feminina, e conquistaram 10 premiações.

As turmas se destacaram como os únicos representantes de Goiás e as conquistas incluem os cinco primeiros lugares, quatro segundos lugares e um terceiro lugar. Dentre os desafios enfrentados, destacou-se a “Missão Impossível United”, que envolveu a cooperação de equipes de diferentes nacionalidades e culturas para construir um robô capaz de levantar uma estrutura plástica pesada e resistente o mais rápido possível. “Trata-se de uma vitória do ensino goiano, que incentiva o conhecimento científico e as novas tecnologias”, destaca a diretora da escola dos alunos, Mônica Siqueira. Do Brasil, também houveram equipes classificadas de escolas públicas e privadas dos estados do Maranhão, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.