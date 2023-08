Estudantes goianos participam de Campeonato Mundial Escolar de Futsal, na Sérvia

Estudantes do Colégio Estadual Dr. Francisco Accioli, de Pires do Rio, e do Colégio Estadual Joaquim de Souza Fagundes, de Teresina de Goiás, embarcam, em outubro, para a Sérvia. A viagem internacional tem uma motivação especial: representar o Brasil no Campeonato Mundial Escolar de Futsal, promovido pela International School Sport Federation (ISF, sigla em inglês para Federação Internacional do Esporte Escolar).

Os atletas foram convocados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) após vencerem a etapa estadual dos Jogos Estudantis do Estado de Goiás (JEEGs) 2023 em suas respectivas categorias: o Colégio Estadual Joaquim de Souza Fagundes conquistou o ouro na categoria Futsal Feminino Juvenil e o Colégio Estadual Dr. Francisco Accioli foi campeão na categoria Futsal Masculino Juvenil.

Marco Maia, superintendente de Desporto Educacional, Arte e Educação da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc/GO), explica que a oportunidade partiu de um convite do presidente do CBDE, Antônio Hora, que prestigiou os jogos estudantis em Goiás. Ao tomar conhecimento de que os atletas de Futsal seriam os únicos vencedores dos JEEGs a não participarem de competições externas, o presidente do CBDE apresentou a possibilidade de que eles integrassem o mundial.

“Esses meninos estão na fase, agora, de tirar passaporte e o visto para poderem ir”, explica o superintendente sobre a preparação para a competição. “É uma grande oportunidade desses estudantes vivenciarem um evento internacional, ter a oportunidade de falar um outro idioma e conhecer Belgrado, na Sérvia”.

Além dos 24 estudantes da rede pública estadual de Educação, embarcam para a Sérvia os professores-técnicos dos times, que acompanham a preparação das equipes e estarão presentes durante toda a competição. Os jovens também estarão assistidos pela comitiva da CBDE.

O Campeonato Mundial

O Campeonato Mundial Escolar de Futsal é uma das competições organizadas pela ISF e que reúne atletas da categoria sub-18. Seu intuito é promover o equilíbrio entre o esporte e a educação, conscientizando sobre o papel do esporte na apresentação de temas como o fairplay, o estilo de vida saudável e o respeito.

Nesta edição, o campeonato ocorre entre os dias 7 e 17 de outubro, em Belgrado, na Sérvia. Na ocasião, os times goianos enfrentarão equipes de diversas partes do mundo, incluindo outros brasileiros. Isso porque as equipes de Santa Catarina e do Pará também garantiram uma vaga na competição ao vencerem o Campeonato Brasileiro Escolar de Futsal no ano passado.