Estúdio do Canto da Primavera vai gravar músicas de doze artistas de Goiás

Durante a 22ª edição da Mostra Nacional de Música Canto da Primavera, doze artistas de Goiás terão a oportunidade de gravar suas músicas gratuitamente no Estúdio Primavera. Eles foram selecionados por meio de edital e cada um pode gravar até duas músicas autorais com captação, edição, mixagem e masterização.

O festival e as gravações ocorrem entre os dias 19 e 24 de setembro, em Pirenópolis. Ao todo, foram registradas 42 inscrições de artistas regionais interessados em gravar no Estúdio Primavera. O número é o dobro da edição do ano passado, quando o projeto começou a ser realizado.

A secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, explica que o Estúdio Primavera é mais uma forma de incentivar, promover e fomentar a produção musical dos artistas de Goiás. “O Estúdio Primavera deu muito certo no ano passado. Por isso, decidimos trazer ele de novo. Acredito que ele vai se consolidar como mais uma ação do Canto da Primavera que abre portas para os artistas goianos”, ressalta.

Rodrigo Araújo é um dos artistas selecionados e se prepara para gravar as músicas “Eu quero é derreter”, composição de Léo Braga, e “Bota fogo em minha lenha”, do compositor Gavião. “Este espaço é muito importante para nós, principalmente com esse foco nos artistas locais. É uma ótima oportunidade para mostrar o nosso trabalho e conquistar mais público”, conta o cantor ao dizer que espera que todos curtam “o forró do Goiás”.

Canto da Primavera

Além das gravações no Estúdio Primavera, a programação do Canto da Primavera terá 55 shows de atrações goianas de diferentes estilos musicais e quatro artistas nacionais: Banda Maneva, Hamilton de Holanda, Zeca Baleiro e Almir Sater. A programação também conta com oficinas de capacitação: Pandeiro e Percussão Popular, com Larissa Umaytá; Canto Popular, com Amanda Maria; e Música Universal, com o Itiberê Zwarg.

A 22ª edição do Canto da Primavera é promovida pelo Governo do Estado de Goiás, por meio da Secult, com a correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE). O evento ainda tem como parceiros a Prefeitura e Secretaria de Cultura de Pirenópolis, Secretaria de Estado da Retomada e Goiás Social.