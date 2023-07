Novas políticas visa combater à evasão de negros nas universidades

A evasão de estudantes negros nas universidades é um desafio que requer a formulação de novas políticas públicas. Apesar do aumento no número de afrodescendentes no ensino superior devido às ações afirmativas, como a Lei de Cotas, essa população ainda enfrenta barreiras significativas para permanecer nas universidades. O custo do transporte e a falta de creches próximas aos campi são fatores que contribuem para o abandono dos estudos, especialmente para estudantes que são pais ou mães. Essas questões foram discutidas na Roda de Conversa Bem Viver das Juventudes Negras, promovida pela Oxfam Brasil, que abordou a realidade dos estudantes negros do Rio de Janeiro, tanto na graduação como na pós-graduação.

A pandemia da COVID-19 também agravou a situação, levando muitos universitários cotistas a deixarem a universidade para trabalhar e garantir o sustento de suas famílias. Para lidar com o problema da evasão, foi apontada a necessidade de uma busca ativa de estudantes e uma abordagem integrada das políticas públicas. Isso inclui a construção de creches próximas ou dentro das universidades, considerando a grande quantidade de estudantes que são pais e mães, além de políticas de acolhimento de saúde mental, dada a alta incidência de depressão, ansiedade e suicídio entre a juventude negra.

Apesar das dificuldades, as mulheres negras representam a maioria dos estudantes nas universidades públicas, incluindo a pós-graduação. Essas conquistas são resultado das políticas de ações afirmativas, como a Lei de Cotas, e do trabalho de mulheres engajadas em movimentos sociais e na academia. A ascensão das mulheres negras nas universidades tem sido registrada ao longo dos últimos dez anos, coincidindo com a implementação da Lei de Cotas. A Roda de Conversa Bem Viver das Juventudes Negras foi realizada pela Oxfam Brasil em parceria com o Instituto Afro-Latinas, como parte do Festival Latinidades, considerado o maior festival de mulheres negras da América Latina. O festival tem como objetivo promover a equidade racial e de gênero, fornecendo oportunidades de formação e apoio para o avanço das trajetórias das mulheres negras em diversos campos de atuação.