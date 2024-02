Evento de adoção de cães e gatos será realizado neste sábado

O Shopping Cerrado promove no sábado, 17, a terceira edição do MiauDote, evento de adoção consciente e responsável de animais. Organizada em parceria com o Abrigo da Vê, a ação acontecerá das 11h às 17h, na entrada principal do centro de compras, e terá cerca de 30 cães e gatos, entre filhotes e adultos, todos castrados.

Para adotar um dos pets, o interessado deve ser maior de 18 anos, apresentar documento de identificação pessoal com foto e comprovante de endereço e preencher a ficha de adoção. O pagamento da taxa de adoção, no valor de R$ 30, é opcional, mas um importante auxílio para o abrigo, que depende exclusivamente de doações para cuidar dos animais resgatados.

Além de castrados, os animais são entregues, em sua maioria, com vacina e vermífugo em dia. A condição de cada pet é informada no ato da triagem. Os adotantes ainda receberão brindes de parceiros, como amostras de rações e plaquinhas de identificação.

Durante o evento, também serão arrecadadas doações de artigos pets para o Abrigo da Vê, como rações, patês, coleiras, comedouros, bebedouros, brinquedos e roupas, entre outros. O Shopping Cerrado fica na Avenida Anhanguera, nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.