Evento na Casa de Vidro vai homenagear nomes da música brasileira

De 28 a 30 de abril, a partir das 20h, a Secretaria Municipal de Cultura (Secult), realiza o evento inédito “Goiânia Homenageia Grandes Nomes”, no Centro Cultural Casa de Vidro Antônio Poteiro. Pela primeira vez no Calendário Cultural da capital, o projeto tem a proposta de reunir artistas de diferentes modalidades artísticas como música, dança, literatura, artes plásticas e cênicas em apresentações simultâneas. A homenagem póstuma celebra as carreiras de Gal Costa, Erasmo Carlos e Cristiano Araújo.

De acordo com o prefeito Rogério Cruz, o projeto foi pensado em forma de festival com diversas manifestações artísticas em um único local. “Um evento muito bem articulado pela Secult para abranger diferentes artistas e atrações. Quem for prestigiar acompanhará verdadeiros espetáculos no palco da Casa de Vidro. São nomes da música brasileira que merecem todas as homenagens e aplausos”, ressalta o prefeito.

O evento é gratuito e aberto ao público, com limitação de 200 pessoas por dia. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria, nos dias dos eventos. “Cheguem mais cedo, aproveitem para prestigiar os artistas. Vamos ter muita música boa, pintura em telas, danças, representação cênica. Evento realizado com muito carinho para a população goianiense”, completa o prefeito.

Confira a programação:

Dia 28/04/23 (sexta-feira)

Música: Cláudia Vieira canta Gal Costa

Participação especial: Goia

Literatura: Luiz de Aquino

Artes Cênicas: Isadora Castro

Artes Plásticas: Selvo Afonso

Dança: Alex Lima e Amanda Silva

Dia 29/04/23 (sábado)

Música: Carlinhos PO.BOX canta Erasmo Carlos

Participação especial: Patrícia Andréia e Simone Missan

Literatura: Sandro Tôrres

Artes Cênicas: Sheldon Malvasi

Artes Plásticas: Diomar Lustosa

Dança: Iones Afonso e Dinekelle Lemes

Dia 30/04/23 (domingo)

Música: Miguel Lucato canta Cristiano Araújo

Participação especial – João Reis (pai de Cristiano Araújo)

Literatura: Nádia Pires

Artes Cênicas: Gardênia Matos

Artes Plásticas: Ozy

Dança: Mychelle Vieira e Paulo Júnior