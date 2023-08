Expectativas: Taxa Selic em queda impulsiona economia e gera empregos

O Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, levando a Caixa Econômica e o Banco do Brasil a anunciarem taxas menores no empréstimo consignado para beneficiários do INSS. A Caixa reduziu de 1,74% para 1,70% ao mês, e o Banco do Brasil de 1,81% para 1,77% ao mês na faixa mínima. Ambos manifestaram otimismo com o cenário econômico.

O Copom indicou que a Selic continuará a cair com cortes de 0,5 ponto nas próximas reuniões, após a primeira redução em três anos, motivada pela redução da inflação. A última vez que a Selic havia sido reduzida foi em agosto de 2020.

Perspectivas

A decisão do Banco Central de reduzir a taxa Selic para 13,25% ao ano projeta novos cortes nos próximos meses, segundo ministros do governo Lula. A medida visa impulsionar a economia e gerar mais empregos e investimentos.

Surpresa

Pela primeira vez em três anos, o Banco Central corta a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, surpreendendo o mercado financeiro. Ministros do governo destacam que juros mais baixos beneficiam empresários e cidadãos, impulsionando a economia e promovendo melhorias na vida da população.

Harmonia

Ministra Simone Tebet destaca que corte dos juros e indicativo de novas reduções mostram sintonia do Banco Central com o cenário de queda da inflação e melhoria fiscal no país, criando condições favoráveis para os cortes.

Saiu na frente

Goiás lidera a criação de empregos no campo no Centro-Oeste. Com 9.855 vagas positivas, o agro goiano se destaca no primeiro semestre. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ocupam o segundo e terceiro lugar, com 8.347 e 5.352 vagas, respectivamente, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego.

Carteira assinada

O setor de lavouras temporárias impulsiona o crescimento do agronegócio em Goiás. Com 7.443 vagas criadas, destaque para o cultivo de cana-de-açúcar com 2.827 empregos. O segmento de “atividades de apoio à agricultura e à pecuária” também contribui com 2.360 vagas. O estado registra um aumento de 8,6% no emprego formal no campo, totalizando 124.861 empregos com carteira assinada.

Expansão excepcional

As cooperativas de crédito em Goiás têm registrado um crescimento surpreendente neste ano, superando a média das instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional. De acordo com dados recentes, a rede de atendimento cooperativista se expandiu consideravelmente, passando de 279 postos e agências no primeiro trimestre de 2022 para 392 unidades nos primeiros três meses deste ano, representando um aumento de 40,5%. Em contraste, as cooperativas de crédito em todo o Brasil tiveram um crescimento de apenas 12,5% no último ano, de acordo com informações do Banco Central.

Marca histórica

O desempenho das cooperativas de crédito de Goiás tem sido excepcional, conforme demonstrado pelos números recentes divulgados. Os ativos totais dessas cooperativas, que englobam diversos bens e a carteira de crédito, alcançaram a impressionante marca de R$ 29,7 bilhões no primeiro trimestre de 2023. Esse valor representa um aumento significativo de 26,3% em relação ao mesmo período de 2022, sinalizando uma trajetória ascendente para o setor no estado.

Carteira de crédito

Outro indicador positivo para as cooperativas de crédito de Goiás é o aumento na carteira de crédito. No primeiro trimestre deste ano, o total de empréstimos ativos atingiu R$ 18,2 bilhões, marcando um crescimento expressivo de 23,5% em comparação com o primeiro trimestre de 2022. Em contraste, a carteira de crédito do Sistema Financeiro Nacional cresceu apenas 14% no último ano. Esses números ressaltam a força e o dinamismo das cooperativas no estado.

Estado de emergência

Goiás decreta emergência zoossanitária contra gripe aviária por 180 dias. Medidas preventivas serão intensificadas para evitar a disseminação da doença em aves no estado. Medida provisória destina R$ 200 milhões para combater a gripe aviária no Brasil. A medida provisória (MPV) 1.177/2023, publicada pela União, abre crédito extraordinário de R$ 200 milhões no Orçamento de 2023 para o combate à gripe aviária. O recurso será usado no Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Prevenção

O Governo de Goiás está tomando medidas para evitar a propagação da Influenza Aviária no estado. A Portaria nº 209, em vigor desde 2 de junho, determina a suspensão da criação de aves ao ar livre sem telas adequadas, além do bloqueio de alojamentos em estabelecimentos com pendências junto à Agrodefesa. O transporte de aves requer documentação zoossanitária e o tratamento prévio dos resíduos avícolas. Ações de educação sanitária também são implementadas para conscientizar produtores, especialmente os de pequena escala, sobre cadastramento, notificação de suspeitas de doenças e medidas de biossegurança. O não cumprimento das medidas pode resultar em penalidades conforme a legislação sanitária animal.

Mais economia

A Equatorial Goiás investiu quase R$ 4 milhões para melhorar a iluminação pública dos municípios de Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental e Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, e Itumbiara e Cumari, na região Sul do Estado. Foram substituídas nas cidades cerca de 3 mil lâmpadas de tecnologia obsoleta por outras de LED, que são mais econômicas, eficientes e duram até 10 vezes mais que as lâmpadas comuns. A iniciativa vai beneficiar em torno de 35 mil clientes com uma iluminação de melhor qualidade, além de proporcionar uma economia superior a R$ 1 milhão por ano aos cofres públicos, o equivalente a mais de 2.000 MWh/ ano.

Recuperação

Em junho, a produção industrial brasileira teve leve crescimento de 0,1%, seguindo alta de 0,3% em maio. Comparado a junho de 2022, registrou aumento de 0,3%. No entanto, no acumulado do ano, houve queda de 0,3%. A indústria ainda está 1,4% abaixo do nível pré-pandemia de fevereiro de 2020. O setor extrativo liderou o crescimento com 2,9% em junho, impulsionado por minério de ferro e petróleo. Outras categorias econômicas não tiveram o mesmo ritmo de recuperação.

Empreendedorismo feminino

O Brasil alcançou um marco histórico com 10.344.858 mulheres empreendedoras, considerando diferentes formas de atuação, de acordo com o estudo ‘Empreendedorismo Feminino no Brasil em 2022’, realizado pelo Sebrae com base na PNADC do IBGE. Apesar desse avanço, é preocupante constatar que o rendimento médio mensal das mulheres é 16% inferior ao dos homens, com destaque para Goiás (32,6%) e Mato Grosso (37,1%). Em Goiás, 36,1% do total de mulheres estão envolvidas com o empreendedorismo, sendo que a maioria desses negócios está na informalidade (59,4%) e com rendimento médio de até um salário-mínimo (43%), além de 59,3% não contribuírem com a previdência social.

‘Prêmio Sebrae Mulher de Negócios’

Para reconhecer e valorizar a força do empreendedorismo feminino na transformação e no desenvolvimento do país, o Sebrae criou o ‘Prêmio Sebrae Mulher de Negócios’, uma iniciativa que homenageia empreendedoras com capacidade de inovação, visão de futuro, estratégia e gestão empresarial, e que geram impacto social e econômico na região em que estão inseridas. Além de reconhecer o trabalho das empreendedoras, o prêmio também tem como objetivo inspirar outras mulheres a investir em seus sonhos e acreditar em seu potencial empreendedor.