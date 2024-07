Expo Peças quer incentivar empreendedorismo feminino no setor automotivo

O empreendedorismo feminino tem mostrado uma crescente participação na economia brasileira. Dados do Sebrae revelam que as mulheres já representam cerca de 34% dos donos de negócios no Brasil, com um aumento significativo nos últimos anos. Em Goiás, esse cenário se reflete com ainda mais força. O estado destaca-se pelo incentivo ao empreendedorismo feminino, com diversas iniciativas e programas de apoio.

De acordo com o Sebrae Goiás, o número de mulheres empreendedoras no estado cresceu 20% nos últimos cinco anos. Em Goiânia, cerca de 40% dos micro e pequenos negócios são liderados por mulheres, um reflexo do dinamismo e da força das empreendedoras locais. Essas mulheres atuam em diversos setores, incluindo o automotivo, que tradicionalmente era dominado por homens.

A Expo Peças 2024, que acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro no Centro de Convenções de Goiânia, vem para fortalecer ainda mais esse movimento. Com a expectativa de atrair 50 mil visitantes e movimentar R$ 100 milhões em negócios, a feira se consolidou como o maior evento de reparação automotiva do Centro-Oeste.

Incentivando a participação feminina

Um dos principais focos desta edição é o incentivo ao empreendedorismo feminino no setor automotivo. O Espaço Mulher foi criado para proporcionar um ambiente acolhedor e de apoio às empreendedoras, permitindo que elas tragam suas famílias enquanto participam das atividades da feira. “Este espaço é fundamental para que as mulheres possam se sentir confortáveis e incluídas, facilitando sua participação ativa no evento”, diretora de marketing da Expo Peças, ao ressaltar também o Espaço Kids, que completa o combo de serviços pensado para a família completa.

Além disso, a Expo Peças conta com uma forte parceria com o Sebrae, que promove diversas palestras e workshops voltados para o desenvolvimento profissional das mulheres. A programação da feira inclui 24 palestras gratuitas, muitas delas focadas em temas relevantes para as empreendedoras, como gestão de oficinas, marketing digital e novas tecnologias no mercado automotivo.

Impacto e Oportunidades

Aline reforça que a presença delas em iniciativas como a Expo Peças é crucial para o fortalecimento do empreendedorismo feminino em áreas tradicionalmente dominadas por homens. “Além de fornecer conhecimento técnico e de gestão, a feira oferece um espaço de networking e troca de experiências, essenciais para o sucesso dessas empreendedoras”, pontua Aline.

Paulo Miranda, diretor comercial da Expo Peças, ressalta a importância do evento: “A Expo Peças é uma plataforma não apenas para negócios, mas também para promover a inclusão e a inovação. Nosso objetivo é criar um ambiente onde as mulheres possam se destacar e contribuir significativamente para o setor automotivo”.

A Expo Peças 2024 promete ser um marco para o setor automotivo, reunindo inovações, tendências e, principalmente, promovendo a inclusão e o crescimento das mulheres no mercado. Com uma programação rica e diversificada, o evento é uma oportunidade imperdível para quem busca se atualizar e expandir seus negócios no ramo de reparação automotiva.

Serviço:

Expo Peças 2024

Datas: 05/09 e 06/09 (15h às 21h) e 07/09 (13h às 20h)

Local: Centro de Convenções de Goiânia – Centro

Informações: https://www.expopecas.com.br/

Entrada gratuita com doação de alimento não perecível