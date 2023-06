Exposição coletiva celebra conclusão do curso de Aquarela na Escola de Artes Visuais

A Escola de Artes Visuais (EAV), unidade da Secretaria de Estado da Cultura, prepara a exposição coletiva intitulada “Processo Criativo em Aquarela e Carvão – O Artista Autoral”, que marca a conclusão do curso de iniciação a aquarela ministrado pela professora Sandra Moreira.



A abertura oficial está marcada para esta quinta-feira (15/06), às 14 horas, no Centro Cultural Octo Marques, e o evento promete surpreender os amantes da arte com uma variedade de obras únicas e inspiradoras. A visitação pública da exposição será aberta apenas na sexta-feira (16/06), das 9 às 17 horas, permitindo que o público em geral conheça as criações e se inspire no talento desses artistas emergentes.



A exposição é uma oportunidade única de apreciar o resultado do curso de aquarela e carvão, além de promover o intercâmbio cultural e a valorização da arte local. Cada obra exposta revela a jornada artística pessoal dos alunos, exibindo a diversidade de estilos, temas e emoções capturados em aquarelas e carvões.