Diversão e Arte

Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto movimenta Aparecida no mês da primavera

Evento gratuito acontece de 26 a 28 de setembro na Aciag e deve atrair cerca de 5 mil visitantes


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 23/09/2025 - 16:37

Foto: divulgação

Aparecida de Goiânia recebe, entre os dias 26 e 28 de setembro, a 22ª Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto. O evento, que celebra a chegada da primavera e já integra o calendário oficial da cidade, será realizado no auditório da Aciag, na Rua Gervásio Pinheiro, Residencial Village Garavelo, com entrada gratuita. Os 200 primeiros visitantes que levarem 2kg de alimentos ganharão uma muda de orquídea sem flor.

 

Programação gratuita

Com apoio da Prefeitura de Aparecida, a exposição oferece ao público a oportunidade de apreciar e adquirir orquídeas, rosas do deserto, vasos, substratos e adubos. Além disso, os visitantes poderão receber orientações sobre cultivo e cuidados com as plantas.

 

Tradição e expectativa

A primavera começou oficialmente no dia 21 de setembro, e a feira marca a nova estação com cores, aromas e variedades de espécies. O evento reunirá dezenas de orquidólogos e expositores de várias regiões do país. A expectativa da organização é atrair cerca de 5 mil pessoas durante os três dias de programação.

Serviço

  • Assunto: 22ª Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto de Aparecida
  • Data: 26 a 28 de setembro de 2025
  • Local: Auditório da Aciag – Rua Gervásio Pinheiro, Residencial Village Garavelo – Aparecida de Goiânia
  • Horários: Sexta (26/09), 8h às 20h | Sábado (27/09), 8h às 20h | Domingo (28/09), 8h às 17h
  • Entrada: Gratuita

Pesquisa