A Vila Cultural Cora Coralina, em Goiânia, recebe até 7 de setembro a exposição “Caelestis: Uma Jornada de Reconexão”. A entrada é gratuita. A mostra apresenta esculturas e roupas inspiradas nos signos do zodíaco, criadas por alunos do Senac Goiás em parceria com artesãos locais.

O projeto faz parte do Senac Fashion School e reúne 19 estudantes do curso de Criação de Coleção de Moda, sob orientação do estilista Jum Nakao. Foram produzidas 12 esculturas gigantes e 12 roupas conceituais, utilizando materiais como palha de milho, bambu e fibras de bananeira, em colaboração com 31 artesãos do distrito de Olhos D’Água, em Luziânia (GO).

A iniciativa valoriza a ancestralidade, os saberes tradicionais e a economia criativa. A exposição já passou por outras edições, como no Senac Alexânia e na Casa Cor Goiás 2025, e agora está no centro de Goiânia para ampliar o acesso à arte e cultura regional.

Além da exposição, a programação inclui rodas de conversa, oficinas, palestras e feira de artesanato. As atividades acontecem na Vila Cultural e no Centro Cultural Octo Marques. Entre os eventos estão o Workshop-Café Fashion (5/8), a palestra “Moda e Arte em Diálogo: Caminhos para a Sustentabilidade” (13/8), a Feira de Artesanato de Olhos D’Água (29 a 31/8) e o curso “Artesanato na Moda: Técnicas em Costura Criativa à Mão” (27 e 28/8), com 15 vagas gratuitas.

A expectativa é receber até 10 mil visitantes, entre grupos escolares e estudantes do Senac e Sesc, que podem participar de visitas guiadas para conhecer mais sobre arte, moda e sustentabilidade.

Programação principal:

Exposição Caelestis – até 7/9, das 9h às 17h, Vila Cultural Cora Coralina

Workshop-Café Fashion – 5/8, às 19h

Palestra “Moda e Arte em Diálogo” – 13/8, às 19h

Feira de Artesanato de Olhos D’Água – 29 a 31/8, das 9h às 17h, Vila Cultural

Oficina de Costura Criativa – 27 e 28/8, das 9h às 17h, Centro Cultural Octo Marques

Serviço

A Vila Cultural Cora Coralina funciona diariamente, de segunda a domingo, das 9h às 17h, com entrada gratuita. O espaço também permite a entrada de animais de estimação, desde que estejam com coleira. Dessa forma, o público pode visitar a exposição e participar das atividades durante toda a semana, incluindo os finais de semana.