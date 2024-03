Fabrício Carpinejar ministra palestra em Goiânia neste sábado

O escritor e mestre em Literatura Brasileira, Fabrício Carpinejar, é a atração de encerramento do 2º Seminário de Educação Inclusiva, que acontece no Teatro Goiânia, nesta sexta-feira (01) e sábado (02).

Carpinejar, um dos escritores mais premiados da literatura brasileira, vai encerrar o evento no sábado, a partir das 16h30, e promete receber o público com uma valiosa lição sobre a importância de escutar os elogios com a mesma intensidade que a maioria das pessoas dá importância às críticas.

O evento, voltado a profissionais da Educação das redes pública e privada de ensino em Goiás debate a importância da chamada equipe de apoio escolar e tem como mote: “Inclusão escolar da pessoa com deficiência: a importância do profissional de apoio na educação básica e no ensino superior”.