Falso cadeirante é preso em flagrante suspeito de furto

A Polícia Civil de Goiás, através da 15ª Delegacia Regional de Goianésia, prendeu em flagrante, nesta segunda-feira, 24, um homem que fingiu ser cadeirante para se aproximar de uma residência e pedir comida aos moradores. Enquanto esperava por um café e, aproveitando-se que os habitantes da casa não estavam prestando atenção nele, o homem teria furtado uma carteira que estava no cesto de uma bicicleta e saiu. Ao tomar ciência do ocorrido, a PCGO iniciou as diligências e localizou o indivíduo. O homem, que já possui várias passagens pela polícia e estava usando uma tornozeleira eletrônica no momento do crime, foi preso em flagrante por furto.