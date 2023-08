Família diz que bebê morreu após tomar injeção, em Trindade

A Polícia Civil está investigando a morte de um bebê que morreu após tomar uma injeção com dipirona, em Trindade. A pequena Ayslla Souza Lopes, de 5 meses, veio com a família, de Porangatu, para visitar familiares.

Segundo a família, a menina foi diagnosticada com a doença “mão-pé-boca” e, entre as prescrições, a médica passou o medicamento para ser injetado, mas como a enfermeira não teria encontrado a veia na menina, pediu para administrá-lo no músculo, o que foi autorizado pela médica. No entanto, de acordo com a mãe da criança, Andréia Lopes, a injeção foi aplicada nas costas e surgiu uma ferida com secreção. A menina teve uma piora e morreu na segunda-feira (07).

O velório de Ayslla era realizado nesta terça-feira (08), quando o IML esteve ao local, a pedido da Polícia Civil, para buscar o corpo para que uma perícia fosse realizada.

Em nota, a Prefeitura de Trindade disse que instaurou sindicância administrativa interna, junto ao Núcleo de Segurança do Paciente, para verificar se houve “algum equívoco na assistência prestada à paciente em relação às prescrições e modo de administração de medicamentos”. A Prefeitura informou ainda que a equipe envolvida no caso da menina já foi afastada até que os fatos sejam apurados.