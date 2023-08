Federação das Santas Casas pede ajuda ao secretário de Saúde

A Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado de Goiás (Fessanta), em nome das 14 entidades associadas, se reuniu nesta terça-feira (1º/8) com o titular da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Sérgio Vencio. Na pauta, o apoio por melhorias nos processos de regulação dos pacientes de Goiânia e dos demais municípios goianos.

“Estamos com muitos problemas e são os mesmos. Viemos pedir que o secretário nos ajude a trabalhar. Queremos continuar a atender o paciente, mas sem receber valores do SUS (Sistema Único de Saúde – Ministério da Saúde) e da SES é impossível. Precisamos de uma mudança de gestão”, destacou a presidente da Fessanta, Irani Ribeiro de Moura. “É uma proposta que, se construirmos juntos esse novo modelo, teremos melhores resultados em nossa busca por atender melhor a saúde da nossa população. Esse assunto também será levado ao Ministério da Saúde.”

As transferências de recursos federais e estaduais para o Fundo Municipal de Saúde são realizadas, porém, os atrasos destes repasses para as entidades contratualizadas com o gestor municipal – que atuam de forma complementar ao SUS – são recorrentes e comprometem a manutenção dos atendimentos prestados aos usuários do SUS, bem como a sustentabilidade financeira das instituições.

SUS e SES repassam regularmente os valores pactuados, porém é prática recorrente de algumas secretarias municipais de saúde a retenção de tais valores além do prazo de cinco dias, conforme determinado no artigo 3º, inciso II, da Portaria do SUS Nº 2.617, de 1º de novembro de 2013.

O secretário estadual ouviu atentamente os representantes da Fessanta e se comprometeu a levar ao governador Ronaldo Caiado as propostas. Sérgio Vencio concordou que a mudança na gestão da regulação das Santas Casas e hospitais filantrópicos filiados à Fessanta pode trazer benefícios para todo o sistema de saúde pública do estado, uma vez que haveria maiores possibilidades de organizar o fluxo de pacientes dentro da demanda que envolve todo o estado.

Além da presidente da Fessanta, estiveram presentes no encontro o vice-presidente da instituição, Padre Clayton Bergamo (Diretor geral da Santa Casa de Anápolis), diretor financeiro, Jales Benevides Santana Filho (Presidente da Associação de Combate ao Câncer em Goiás), diretor administrativo, Wagner Miranda (Diretor-presidente do Hospital de Câncer de Goiás Francisco Camargo) e o secretário da federação, Zander Campos da Silva (presidente da Fundação Banco de Olhos de Goiás). O superintendente administrativo da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, Irondes José de Morais, também participou da reunião.

Fessanta

Criada em agosto de 2022, a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado de Goiás (Fessanta) é a 19ª Federação de Santas Casas do País e representa as instituições de saúde filantrópicas goianas. Juntas, as instituições que integram a Fessanta somam cerca de 1,5 mil leitos, realizam anualmente mais de meio milhão de consultas, mais de 100 mil internações, mais de 30 mil cirurgias e diversos outros procedimentos em todas as especialidades médicas, atendendo milhares de pacientes, a maioria deles 100% dependentes do SUS.