Feira de Artesanato, Empreendedorismo e Cultura Gratuita acontece neste fim de semana

A visitação é gratuita, das 14h às 20h no sábado e das 10h às 16h no domingo. No espaço kids, haverá brinquedos infláveis, pula-pula, gibiteca e pintura.

As atrações culturais incluem a Orquestra de Violeiros de Goiânia às 14h, um grupo de dança portuguesa às 15h, e a Banda Empiria com sucessos do pop rock, além do DJ Ani no final do dia de sábado. No domingo, teremos o sarau com Arilton Rocha (poesia) e João Paulo de Moraes (música). Também estão programadas as apresentações da Orquestra dos Violeiros de Silvânia às 10h e do pianista e violinista Ricardo Guerra com MPB às 14h.

As oficinas serão ministradas por mestres artesãos reconhecidos nacionalmente: Guará no sábado das 14h às 20h, ensinando xilogravura, e Reginaldo Henrique da Costa no domingo das 10h às 12h, ensinando técnicas de arte sacra em esculturas de madeira. A participação é aberta a todos, sem necessidade de inscrição.

A Goiás Feita à Mão é uma iniciativa da Secretaria da Retomada e do Goiás Social para apoiar o artesanato goiano e o empreendedorismo entre os trabalhadores que se qualificaram em culinária pelos Colégios Tecnológicos (Cotecs) do Governo de Goiás, proporcionando a eles um espaço para comercializar seus produtos como bolos, salgados, entre outros.