Feirão de Empregos na Praça Cívica oferece mais de 10 mil vagas

A Praça Cívica recebe entre os dias 16 a 20 de outubro uma edição especial do Feirão de Empregos. Serão disponibilizadas mais de 10 mil oportunidades de trabalho formal, entrevistas de emprego com mais de 70 empresas, inscrições em cursos de capacitação gratuitos ministrados pelos Colégios Tecnológicos (Cotecs) com acesso ao Crédito Social, emissão de documentos, entrega de cartões dos programas sociais Mães de Goiás e Dignidade, entre outros serviços.

Ao longo dos cinco dias de evento, a equipe da Secretaria de Estado da Retomada vai auxiliar na produção de currículo e encaminhamento para as vagas e entrevistas durante o evento, inclusive com tradutores de libras para pessoas com deficiência (PCD). Serão mais de 15 cursos gratuitos, com destaque para o curso de gastronomia com foco na produção natalina e curso de manutenção de telas de celular. Ainda haverá oferta de cursos na área de serviços de beleza (manicure e pedicure, alongamento de unhas, maquiagem, design de sobrancelha, cabelereiro e barbeiro, depilação e limpeza de pele), empreendedorismo, corte e costura, Marketing Digital e Informática e mídias sociais, design de eventos, organização de eventos e cerimonial, fundamentos de áudio e acústica.

Ainda no evento, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) realizará workshop sobre tecnologia da informação e palestras com os temas: Como mandar bem em uma entrevista de emprego; Empregabilidade e carreira; e Mulheres na Computação. Durante o feirão, os interessados poderão fazer um tour virtual pelos laboratórios da Escola do Futuro de Goiás (EFG), participar de games, se inscrever nos cursos gratuitos e ainda receber mentoria de negócios.

Oferta de crédito

Micro e pequenos empresários terão atendimento especial no Feirão. Além da oferta de crédito de R$ 5 mil sem juros ou sem aval, os empreendedores poderão ter consultoria e apoio com Microempreendedor Individual (MEI), oferecidos pelo Sebrae. Já a Goiás Fomento vai apresentar linhas de crédito voltadas a empreendedores de Goiânia e região, que alcançam até R$ 2 milhões.