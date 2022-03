Festival de Cafés Especiais acontece nos dias 08, 09 e 10 de abril, no Shopping Cerrado

Nos dias 08, 09 e 10 de abril, o Shopping Cerrado será palco para a segunda edição do Café Fest Cerrado, um festival de cafés especiais que reunirá cafeterias, baristas, representantes, distribuidores e coffee lovers com o objetivo de contribuir para a construção e consolidação da cena dos cafés especiais em Goiânia. O evento, que é organizado pela Estação 14, cafeteria localizada no piso térreo do mall, acontecerá na sexta-feira (08), das 17 às 22 horas; no sábado (09), das 10 às 20 horas; e no domingo (10), das 11 às 20 horas, no Espaço Cerrado em Movimento, que fica no piso térreo, em frente à loja do Magazine Luiza.

A programação, que é aberta para o público em geral, contará com palestras, oficinas, cursos, workshops, competições, além de exposição e comercialização de produtos de marcas regionais, nacionais e multinacionais relacionadas ao setor. Seis cafeterias especializadas também marcarão presença no evento com seus baristas preparando diferentes métodos de café para degustação do público. São elas: Estação 14, Garoa, Luiz Café Conceito, Ópera Café, Elegia e Subverso.

O passaporte all day, que garante o direito de livre entrada e saída em cada dia de evento e também a consumação dos cafés e capuccinos produzidos pelos baristas e cafeterias, podem ser adquiridos pelo linktr.ee/cafefestcerrado. O valor é de R$ 10 para sexta-feira (08), R$ 15 para sábado (09) e R$ 10 para domingo (10), contudo, há a opção de passaporte para os três dias de evento no valor promocional de R$ 20.

As pulseiras poderão ser retiradas entre os dias 04 e 07 de abril, nas cafeterias Estação 14, Garoa, Luiz Café Conceito, Ópera Café, Elegia e Subverso ou nas torrefações Muy Café e King Café Store ou, ainda, durante os dias do festival, na portaria do evento, mediante apresentação do voucher de confirmação de compra com o respectivo documento de identificação do comprador. O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera, nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.

Palestras

A programação de palestras começa na sexta-feira (08), às 19h15, com um bate-papo com profissionais do café sobre o que é preciso para “furar” a bolha dos cafés especiais? Já no sábado (09), das 11h30 às 12h30, Roberta Flor (barista na COFFEE TOUR Goiânia – turismo/experiência urbana), Sulayne Shiratori (barista e educadora do café) e Kelly Stein (jornalista e proprietária do podcast COFFEA e do COFFEA Trips) discutirão como o turismo do café atrai novos consumidores.

Na parte da tarde de sábado (09), o público poderá conferir outras três explanações. A primeira será a Roda de Conversa IWCA sobre Mulheres no Café – desafios do passado são os mesmo de hoje, que acontecerá das 13 horas às 15h30, com participações de Juh Felix (barista e embaixadora do evento), Jaine Santos (proprietária da cafeteria Prosa & Saber), Petra Moreira Cruz (barista) e Maria Teresa (proprietária do Mercado do Café).

Já das 15h45 às 16h30, Luiz Salomão (gerente de vendas América do Sul da multinacional BUNN QUALITY) e Rodrigo Ramos (proprietário da torrefação King Cafés) abordarão o tema “Como escolher equipamento para sua operação?”. Por fim, das 17 às 18 horas, a nutricionista e sócia da torrefação Civitá Café, Lorena Andrade, fará uma exposição sobre os benefícios nutricionais dos cafés especiais. As palestras são abertas para quem estiver no local do evento e não demandam inscrição prévia.

Workshop de Filtrados Timemore

A barista Mari Mesquita, de Brasília (DF), ministrará um workshop de extração no dia 08 de abril, das 18h30 às 19h45. Durante a atividade, os métodos da marca Timemore serão utilizados para abordar temas como granulometria, temperatura, tempo, proporção e agitação. Isso com o objetivo de proporcionar aos participantes o conhecimento necessário para que eles consigam fazer um café ainda mais especial para saborear em casa. O ingresso custa R$ 60.

Competição de Latte Art – Edição especial com o leite vegetal NAVEIA

Baristas e aspirantes das diversas cafeterias de Goiânia também poderão participar de uma competição de Latte Art na sexta-feira (08), às 20h30. A ideia é que os participantes usem sua criatividade, habilidade e prática para executar desenhos em xícaras de café expresso, derramando um pouco de leite vegetal NAVEIA na superfície da bebida. Além de acompanhar de perto a disputa, o público também poderá saborear os cappuccinos executados pelos competidores. Os desenhos serão avaliados às cegas por um júri composto por profissionais da área e o ganhador receberá produtos da NAVEIA e um kit preparado pela organização do evento. As inscrições podem ser feitas de forma gratuita, no dia do evento, pela plataforma Sympla.

Oficina de Cupping Guiado

A 2ª edição do Café Fest Cerrado também terá oficinas de cupping guiado, no sábado (09), às 16 horas, e no domingo (10), às 17 horas. A atividade, que consiste em uma prova de degustação de café para avaliar e classificar os grãos de café torrado, será comandada por profissionais da área que estarão participando do festival, como baristas e mestres de torras. As inscrições são gratuitas para quem estiver no local do evento e poderão ser feitas no local, uma hora antes do início do cupping. As vagas são limitadas.

Oficina de Filtrados: Métodos CHEMEX e KOAR

Já no dia 09 de abril, das 10h15 às 11h30, uma oficina de filtrados será ministrada pelos baristas da Estação 14, Gabriel Brandão e João Luiz. O encontro abordará a extração com os métodos CHEMEX e KOAR, com a proposta de demonstrar como o mesmo perfil de café se comporta de maneira diferente em métodos distintos. O ingresso custa R$ 15.

Curso de Princípios e Defeitos da Torra do Café

Os sócios da Torrefação e Cafeteria Civitá, Fernando Bakker (biólogo e torrefador) e Lorena Andrade (nutricionista e gastróloga) ministrarão, no dia 09 de abril, das 11h45 às 13h30, um curso sobre princípios e defeitos da torra do café. Os participantes aprenderão a reconhecer, na xícara de café, defeitos provenientes da torra do café, como torra subdesenvolvida, superdesenvolvida (queimada), assada, entre outros. O ingresso custa R$ 50.

Curso de Análise Sensorial de Ácidos do Café

Também no dia 09 de abril, das 14 horas às 15h30, o químico Thiago Motta e o barista Carlos Araújo irão ministrar um curso de Análise Sensorial de Ácidos do Café. A formação abordará temas como definição química de ácidos, concentração de ácidos/percepção, origem dos ácidos no grão do café, características sensoriais do ácido cítrico, málico e lático e, ainda, cupping dos ácidos diluídos em água e café. As vagas são limitadas a 12 participantes e o ingresso custa R$ 68.

Oficina Drinks com Café

Para quem é encantado com as misturas que o universo dos aromas e sabores do café possibilita, a oficina noturna do dia 09 de abril irá explorar coquetéis clássicos com café, como espresso martini, Irish coffee e white russian, além de releituras como o coffee negroni, para explicar a interação sensorial entre café e diferentes destilados. A oficina será ministrada pela barista Mari Mesquita, das 18h15 às 19h15, e o ingresso custa R$ 60.

Muy Experience

Para quem deseja entender melhor o que é o café especial e as particularidades desse universo, a Muy Experience é uma boa pedida. O evento acontecerá no dia 10 de abril, das 11 às 13 horas, e abordará temas como o mercado de cafés especiais, as diferenças entre café tradicional e especial, o papel fundamental do produtor, o ofício de torrefação e a importância das cafeterias e consumidores. Além do mais, os participantes terão a chance de vivenciar percepções multissensoriais e uma análise sensorial de diferentes perfis de cafés. A oferta é de 15 vagas e o ingresso custa R$ 23.

Campeonato de Métodos de Preparo de Cafés Especiais

Já no dia 10 de abril, a partir das 13 horas, o Shopping Cerrado sediará a primeira regional do 55 Independent Coffee Brewers, um campeonato multi métodos de preparo de cafés especiais organizado pela 55 Coffee HUB que irá percorrer outras sete cidades brasileiras.

A proposta é que os competidores escolham o seu método de preparo preferido para preparar uma xícara de café em cinco minutos, todos utilizando o mesmo café, disponibilizado pela organização do evento. Cada competidor deverá levar os itens necessários para o preparo do seu café, como método de preparo, filtros, chaleira, balança, entre outros.

As rodadas serão compostas por três ou quatro competidores e os preparos serão avaliados pelos juízes às cegas. A xícara melhor avaliada será declarada vencedora. A taxa de inscrição para participar do campeonato é de R$ 75.

Curso Café Especial – Como Preparar em Casa?

Por fim, também no domingo (10), às 15 horas, Dani Lacerda, do IG @quatroxicaras, e Marcelo Neves, representante Wolff Café Goiânia, ministrarão o curso Café Especial – Como Preparar Em Casa? Além de falar sobre a origem do café e o cenário do café especial no Brasil, eles irão abordar classificação, variedades e categorias de café, além de detalhes sobre a extração, tais como características sensoriais, moagem, importância da água, métodos, comidas que harmonizam com café e experiência sensorial com harmonização. O ingresso custa R$ 60.