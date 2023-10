Festival de Teatro Infantil inclui espetáculo para autistas

Acontece nos dias 10, 11 e 12 de outubro, no Teatro Goiânia, a 6ª edição do Festival de Teatro Infantil de Goiás Festin GO, que inclui uma apresentação adaptada para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e familiares.

Com apresentações de sete espetáculos e cinco grupos teatrais, a programação é completamente gratuita e acessível, contando com intérpretes de libras e audiodescrição em todas as peças. O projeto tem apoio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás (FAC-GO).

“O Teatro Azul vai acontecer no dia 12, às 10h. É uma sessão, realizada com apoio da associação NAIA Autismo Goiânia, que conta com alguns recursos que ajudam, sobretudo, no conforto dessas crianças e jovens. O teatro fica à meia luz, o volume do som é mais baixo, há vários monitores na plateia para ajudar as crianças e familiares e, principalmente, não existe fila e poltrona marcada. Então, as crianças podem se movimentar pelo teatro. Elas ficam livres. Essas são apenas algumas das adaptações”, explica Hélio Martins, produtor cultural e idealizador do festival.

Confira a programação do festival:

Dia 10/10

9h – Abertura

9h15 – Espetáculo CaixaMundoEu – Ludmyla Marques

Classificação: 4 anos (livre) / Duração: 50 minutos

15h – O Mundo Mágico de Dorothy – Cia Flor do Cerrado

Classificação: 5 anos (livre) / Duração: 55 minutos

Dia 11/10

9h – Histórias para contar outra vez – Teatro Destinatário

Classificação: 5 anos (livre) / Duração: 60 minutos

15h – Mariazinha e Chiquinho na Terra do Rei do Baião – Cia Flor do Cerrado

Classificação: 5 anos (livre) / Duração: 60 minutos

Dia 12/10

10h – Autismo no palco – NAIA Autismo Goiânia

Classificação: 5 anos (livre) / Duração: 60 minutos

16h – Histórias para Sonhar Acordado – Teatro GTI

Classificação: 5 anos (livre) / Duração: 60 minutos

18h – Enceramento

18h15 – Entre Letras: Encantados – Cia Cidade Livre

Classificação: 5 anos (livre) / Duração: 50 minutos