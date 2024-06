Festival em Piri reúne jazz, gastronomia e premia vinhos do Cerrado

Degustações orientadas de vinhos premiados – com destaque para a produção goiana e do Distrito Federal -, palestras com especialistas, feira gastronômica com produtos artesanais da Rota dos Pirineus e shows gratuitos de jazz marcam o início da segunda edição do Wine Jazz Piri. O evento, que acontece ao lado da Igreja Matriz de Pirinópolis, conta com apoio do Governo de Goiás, por meio da Goiás Turismo. A programação começa às 19 horas desta quinta-feira (20/06) e segue até domingo (24/06).

Cerca de 30 vinícolas instaladas em Goiás e no DF vão apresentar mais de 50 rótulos durante o Degusta Terroir do Cerrado. De acordo com o idealizador do evento, Ricardo Trick, “o Wine Jazz foi pensado para dar visibilidade à produção regional de vinhos do Cerrado, o mais novo terroir brasileiro, e que vem alcançando excelentes resultados. Temos em Goiás e no Distrito Federal rótulos que estão ganhando espaço nas principais adegas de apreciadores de vinho e, muitas vezes, não temos esse reconhecimento pelos que moram aqui, perto de nós”.

Para o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, o Wine Jazz Piri é um projeto que casa perfeitamente com a promoção de um produto turístico goiano, que é a Rota dos Pirineus. “A parceria em eventos como esse, que têm o propósito de juntar apreciadores de vinho, amantes da boa mesa e música de qualidade, é uma excelente forma de divulgar produtos turísticos como a Rota dos Pirineus, que se fortalece a cada dia”.

A cerimônia de abertura é também de premiação dos vinhos participantes. A avaliação, feita pelo jornalista e sommelier Marcelo Copello nos dias que antecedem o festival, culmina, além do prêmio, com o lançamento do Guia Marcelo Copello – Melhores Vinhos de Goiás e DF. Todos os vinhos da região inscritos que alcançarem pontuação igual ou acima de 84 pontos recebem medalhas de bronze, prata ou ouro.

Programação

Boa parte da programação do Wine Jazz Piri é oferecida de graça. O público tem acesso gratuito diário à Arena Wine Jazz, montada ao lado da Igreja Matriz, onde uma feira de artesanato divide espaço com os estandes das vinícolas que levam o melhor da produção regional, ao lado de vinhos nacionais e internacionais.

É na Arena Wine Jazz, com a presença de todos os expositores de vinhos, produtos da Rota do Pireneus e uma praça de alimentação, que ocorrem os shows gratuitos de jazz. Este ano o mestre de cerimônias é o músico João Frederico Scioti, mais conhecido como Derico, que faz participações especiais com bandas goianas. Derico integrou, por mais de 20 anos, as bandas dos programas Jô Soares Onze e Meia, no SBT, e Programa do Jô, na TV Globo.

Além das experiências gastronômicas promovidas no Salão Paroquial durante o Degusta Terroir do Cerrado, o Wine Jazz também promove eventos harmonizados em restaurantes e pousadas locais.