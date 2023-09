Festival Vaca Amarela 2023 reúne mais de 50 atrações no Martim Cererê

O Centro Cultural Martim Cererê será palco do Festival Vaca Amarela 2023, um dos mais importantes eventos de música independente do Brasil que chega à sua 22ª edição, a ser realizado neste fim de semana, entre os dias 15 e 17 de setembro. A programação reunirá mais de 50 atrações de diversos gêneros musicais, incluindo rock, MPB, rap, pop e trap, com show a partir das 18h.

Tanto os ingressos avulsos quanto o passaporte (que dá direito a acessar os três dias de evento) possuem opção de inteira, meia-entrada e meia solidária e podem ser adquiridos através do site www.ingressolive.com. Os ingressos avulsos para a sexta-feira, 15, já estão esgotados e um segundo lote está à venda via www.ingressolive.com. As outras opções de ingresso estão com as últimas unidades com valor de primeiro lote disponíveis.

Entre os nomes nacionais confirmados estão a cantora e compositora Urias (MG), o trio Tuyo (PR), o rapper FBC (MG), e o trio Far From Alaska (RN). Para representar a cena goiana, o festival traz bandas e artistas como Maaju, Kira Spirandeli, Hostil, Bruna Mendez, Maduli e Synx.

Os grupos de Goiás voltam a ser destaque no festival como forma de apresentar novas bandas ao lado de nomes já conhecidos da música independente, reiterando a força do que é produzido no Estado e realizando um intercâmbio com outras regiões.

Bandas e artistas locais como Maaju, Kira Spirandeli, Hostil, Bruna Mendez, Maduli e Synx estão entre os confirmados da edição. Intercalando shows ao vivo e DJs, o festival também abre espaço para as apresentações em discotecagem de DJs da cidade, que criam setlists especiais e diversos para o evento, como as DJs Cadelacéu e Capitu.