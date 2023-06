Festival Viva Cererê! promove ocupação cultural do Martim Cererê durante todo o mês de julho

Durante todo o mês de julho, o Centro Cultural Martim Cererê, em Goiânia, se tornará o palco de um evento cultural imperdível. O festival Viva Cererê! promoverá uma ocupação multicultural, inclusiva, acessível e democrática, trazendo uma extensa programação de shows, teatro, dança, cinema e oficinas. O melhor de tudo: todas as atividades serão gratuitas!



O festival é fruto de um projeto de ocupação do centro cultural, que recebeu apoio de R$ 250 mil do Governo de Goiás através do Fundo de Arte e Cultura de Goiás (FAC) da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás).



A inciativa é uma realização da Volume Bom Associação Cultural e a Monstro Discos e acontecerá semanalmente, de quinta a domingo. A programação diversificada ocorrerá em todas as áreas do centro cultural, começando pela manhã e estendendo-se até a noite.



Lançamento

Nesta sexta-feira, dia 23, a partir das 19 horas, o lançamento do festival será marcado por um evento especial no próprio Martim Cererê. Com entrada gratuita, o público terá a oportunidade de desfrutar de bar, food trucks e discotecagens do Coletivo Odara e Ivan Pedro. Além disso, os produtores do evento apresentarão toda a programação do mega festival para convidados, imprensa e o público em geral.



Programação

Entre os destaques da programação do Viva Cererê!, estão os shows de renomados artistas como Carne Doce, Violins, Caboclo Roxo, Hellbenders, Luis Thunderbird & Tatá Aeroplano, Hillbilly Rawhide, Corazones Muertos e Doctor Crazy, entre outros.



O teatro também terá sua vez, com espetáculos da companhia Nu Escuro, e a dança estará presente com apresentações de Giovana Consorte. O circo será representado pelo Duo Fiti&Paldi. Além disso, haverá exibição de documentários, como “Geração Baré Cola”, que conta a história do rock de Brasília, e “Você Não Sabe Quem Eu Sou”, que narra a trajetória do vocalista Nasi, da banda Ira!.

O Viva Cererê! não se limitará apenas a apresentações, mas também oferecerá uma série de oficinas de formação e qualificação profissional nas áreas de dança, teatro, música, cinema e produção cultural.



Martim Cererê

O Centro Cultural Martim Cererê, localizado no Setor Sul, tem uma história rica e é considerado um dos espaços mais importantes e tradicionais da cultura goiana. Inaugurado em 1988, o local já abrigou eventos culturais de destaque, como o Cabaré Goiano, Ju Onze&24, espetáculos de dança, circo, feiras e grandes festivais de música, como o Goiânia Noise Festival, Vaca Amarela e Bananada.