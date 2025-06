O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2025) chegao fim neste domingo (15), encerrando uma das edições mais marcantes de sua história na cidade de Goiás. Com uma programação que celebrou o cinema, a música, a memória e o meio ambiente, o festival proporcionou ao público uma verdadeira imersão na arte e na diversidade cultural brasileira. A noite de encerramento deve ser marcada por apresentações memoráveis, como o aguardado show gratuito dos Paralamas do Sucesso, que unirá uma multidão à Praça de Eventos e reforçará a força da música brasileira como elo entre gerações.

A programação começou pela manhã, com a cerimônia de premiação no Cine Teatro São Joaquim, revelando os vencedores das quatro mostras competitivas. À tarde, o público pôde rever os filmes premiados e, ao longo do dia, circular por exposições e participar das últimas atividades formativas, como a oficina sobre curadoria para cineclubes. Um dos momentos mais simbólicos foi a atividade de balonismo, com voos panorâmicos sobre a cidade, que permitiram uma nova perspectiva do patrimônio natural e histórico do município — uma metáfora visual da proposta do Fica: elevar o olhar, imaginar outros mundos possíveis.

O festival também homenageou o cantor e compositor Juraildes da Cruz com o espetáculo “Capim Cheiroso”, em reconhecimento à sua trajetória dedicada à cultura popular e às raízes do Cerrado. O artista apresentou um repertório que mescla temas universais e regionais, reforçando a potência poética e musical de sua obra.

Com mais de 40 anos de estrada, os Paralamas do Sucesso encerram o festival com um show vibrante e repleto de clássicos, como “Meu Erro” e “Lanterna dos Afogados”. O trio formado por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone levou ao palco sua fusão única de rock, reggae e MPB, encerrando a edição do Fica 2025 com emoção, celebração e engajamento.