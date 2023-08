Filho é preso por deixar mãe de 87 anos sem comida e com ferimentos

Um homem de 69 anos foi preso, em Goiânia, suspeito de torturar e explorar financeiramente a própria mãe, uma idosa de 87 anos. De acordo com a polícia, a mulher foi encontrada dormindo no chão, sem colchão e somente com um lençol. Ela também estava sem comida, sem água, sem luz e com diversos ferimentos pelo corpo.

A prisão do homem e o resgate da idosa aconteceram na última sexta-feira (25), na Vila Finsocial, após uma denúncia. De acordo com o delegado Alexandre Bruno, da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (Deai), a vítima estava em completo abandono material e emocional, além de apresentar vários hematomas pelo corpo.

Aos policiais, a idosa contou que o filho usava o cartão de crédito dela, mas não lhe oferecia nenhum tipo de auxílio. Ela disse que, inclusive, se alimentava de restos de marmita dele.