Filme sobre luta de brigadistas contra incêndios na Chapada dos Veadeiros será lançado em Goiânia

Dirigido pelo cineasta goiano Isaac Brum, o documentário “Tudo Que Você Ama Está Prestes a Desmoronar” terá seu lançamento em Goiânia durante o IV Festival Internacional de Cinema de Goiânia (GIFF), no dia 22 de novembro, às 19h, no Multicine do Bentivi Shopping. O longa, que será exibido de forma gratuita, acompanha brigadistas voluntários que atuam na proteção do Cerrado e registra o combate aos grandes incêndios que atingiram o município de Cavalcante, na região da Chapada dos Veadeiros, em 2025.

Gravado na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, o documentário lança um olhar sobre os desafios enfrentados por homens e mulheres que dedicaram suas vidas à preservação de um dos biomas mais ameaçados do Brasil. A produção acompanha o trabalho da Brigada Voluntária de São Jorge e da BRIVAC – Brigada Voluntária de Cavalcante, revelando a rotina de quem atuou na linha de frente contra o fogo para proteger a biodiversidade, as comunidades e os territórios da região.

A dimensão dos incêndios de 2025 ajuda a compreender o contexto em que o filme foi realizado. Naquele ano, um grande incêndio atingiu mais de 77 mil hectares de Cerrado na região da Chapada dos Veadeiros, afetando áreas da Área de Proteção Ambiental Pouso Alto, o território quilombola Kalunga e porções do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. As principais frentes de combate conseguiram controlar as chamas após cerca de duas semanas de fogo ativo.

A operação de combate mobilizou mais de 200 pessoas, entre brigadistas de órgãos ambientais, integrantes do Corpo de Bombeiros e voluntários comunitários. Ao registrar a mobilização de diferentes brigadas durante as queimadas, “Tudo Que Você Ama Está Prestes a Desmoronar” mostra a dimensão dos esforços coletivos necessários para conter as chamas. A narrativa também foca nos impactos ambientais e humanos dos incêndios florestais, que ameaçaram o equilíbrio ecológico do Cerrado e colocaram em risco paisagens, nascentes, animais e modos de vida.

Além do combate ao fogo, o documentário retrata também a relação dos brigadistas e a conexão com a Chapada dos Veadeiros. Muitos deles também atuam como guias turísticos e ambientalistas, construindo uma ligação profunda com o território que escolheram proteger.

No longa, Isaac Brum, que atua como diretor e produtor, propõe uma reflexão sobre o futuro do Cerrado e a importância de proteger os territórios ameaçados pela destruição, dando visibilidade a pessoas que enfrentam situações extremas para preservar a natureza e as comunidades que dependem dela.

“O filme mostra como é estar próximo de uma realidade que precisa ser vista e discutida. Existe uma dimensão humana muito forte nessa história, que vai além das imagens do fogo: são pessoas, escolhas e vínculos com um território. Construímos um filme que permitisse ao espectador se aproximar dessas experiências e compreender o que está em jogo quando falamos da preservação do Cerrado”, afirma o diretor.

Sobre a participação no IV Festival Internacional de Cinema de Goiânia (GIFF), Isaac Brum destaca a importância de levar ao festival uma obra que aborda questões ambientais e sociais presentes no estado. “Acho interessante que o filme seja exibido em um festival que acontece em Goiás, porque a história que contamos está ligada a um território que faz parte da nossa realidade. É uma oportunidade de olhar para a Chapada dos Veadeiros para além da paisagem e do destino de férias, mas conhecer quem está por trás desse trabalho de preservação e refletir sobre o futuro do Cerrado”, afirma o diretor.

“Tudo Que Você Ama Está Prestes a Desmoronar” é uma produção da Sublimação Filmes, com argumento, produção e direção de Isaac Brum Souza. O projeto conta com apoio institucional da Secretaria de Cultura do Estado de Goiás, além do apoio da É Nóis Ki Tá Produções, KAM Filmes e Trilha Mídia. A Brigada Voluntária de São Jorge e a BRIVAC – Brigada Voluntária de Cavalcante também participam como apoiadoras locais. A realização foi viabilizada por meio da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura.

Isaac Brum

Responsável por assinar a obra, o goiano Isaac Brum é cineasta, roteirista e produtor, formado em Cinema pela Universidade Anhembi Morumbi (SP) e em Roteiro Cinematográfico pela Escola Internacional de Cinema e Televisão (EICTV), em Cuba. É fundador da Sublimação Filmes e do Espaço Kino, além de criador da Goiânia Kino Mostra.

Entre seus trabalhos como diretor estão os curtas-metragens “Intervenção” (2017) e “A Ligação” (2025), o documentário “Novos Goianos” (2018) e o longa-metragem de ficção “Tronco Partido” (2020), distribuído pela Elo Company e licenciado para a Amazon Prime. Suas obras foram exibidas em festivais como a Mostra de Cinema de Tiradentes, a Goiânia Mostra Curtas, o FICA, a FAM Florianópolis e o IN-EDIT Brasil, além do Emma Goldman Anarchist Film Festival, em Nova York. “Tudo Que Você Ama Está Prestes a Desmoronar” é seu primeiro longa-metragem documental.

SERVIÇO

“Tudo Que Você Ama Está Prestes a Desmoronar”, de Isaac Brum

Evento: IV Festival Internacional de Cinema de Goiânia (GIFF)

Exibição de lançamento: domingo, 22 de novembro

Horário: 19h

Local: Multicine do Bentivi Shopping, Goiânia (GO)

Entrada: gratuita

Mais informações: @sublimacaofilmes e @festivalinterdegoiania

FICHA TÉCNICA

“Tudo Que Você Ama Está Prestes a Desmoronar”

Argumento, Produção e Direção: Isaac Brum Souza

Produção executiva: Raphael Gustavo da Silva

Direção de produção: Danilo Kamenach

Direção de fotografia: Alan Schvarsberg

Montagem: Felipe Tomazelli

Som direto: Matheus Amorim e Caco Rodrigues

Desenho de som / Mixagem de som: Olivier Dherte

Licenciamento musical: Artlist

Colorização: Marcelo Rodriguez

Fotos Still: Arthur Monteiro

Design gráfico / Cartaz / Identidade visual: Leander Emydgio

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Fotos:

https://drive.google.com/drive/folders/1xJAgzj6Hy7E6ZC_3Hb65VQ0QgGIHW8Af?usp=sharing

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