Fim de semana terá atrações culturais gratuitas em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), promove, a partir de hoje, um fim de semana com diversas atrações culturais gratuitas e abertas ao público. Para começar, hoje, às 19h, tem a abertura do 12º Festival Canto de Ouro, no Cine Ouro, localizado na Rua 3 no Centro. Sobem ao palco as atrações: Dj Fernando Rodrigues, Coró de Pau, Dina da Roda e Lívia Dattes.

“Convido a todos para que acompanhem as atividades da Secult, que sempre têm levado entretenimento, arte e cultura com muita qualidade por toda nossa Goiânia”, afirma o prefeito Rogério Cruz.

Na sexta-feira, 14, às 19h, tem mais Canto de Ouro, com Dj Fernando Rodrigues, Juliana Menezes, Grace Carvalho e Gabriela Assunção. Já na Antiga Estação Ferroviária, na Praça do Trabalhador, também a partir das 19h, ocorre mais uma edição do Chorinho, com João Lemos e Grupo Samba Mulato.

No sábado, 15, às 8h, tem Circuito Cultural com saída da Antiga Estação Ferroviária e passeio guiado por pontos da cidade reconhecidos como patrimônio cultural. Desta vez, o circuito é limitado a 15 vagas para pessoas com idade acima de 17 anos. À noite, a partir das 19h, tem mais Canto de Ouro com Dj Fernando Rodrigues, Valter Mustafé, Lucas Faria e Franco Levine. No domingo, 16, a programação segue com Beaju, Diego Mendes e Heróis de Botequim.

Confira a programação:

Dia 13 de Julho (Quinta)

Festival Goiânia Canto de Ouro – Cine Ouro – Rua 3 – Centro:

19h (Café) – DJ Fernando Rodrigues

19h30 – Coró de Pau

20h15 – Dona da Roda

21h – Lívia Dettes

Dia 14 de Julho (Sexta)

19h – Chorinho – Antiga Estação Ferroviária – Praça do Trabalhador – Centro

Festival Goiânia Canto de Ouro – Cine Ouro – Rua 3 – Centro:

19h (Café) – DJ Fernando Rodrigues

19h30 – Juliana Menezes

20h15 – Grace Carvalho

21h – Gabriela Assunção

Dia 15 de Julho (Sábado)

8h – Circuito Cultural – Saída da Antiga Estação Ferroviária – 15 vagas para idade acima de 17 anos

Festival Goiânia Canto de Ouro – Cine Ouro – Rua 3 – Centro:

19h (Café) – DJ Fernando Rodrigues

19h30 – Valter Mustafé

20h15 – Lucas Faria

21h – Franco Levine

Dia 16 de Julho (Domingo)

Festival Goiânia Canto de Ouro – Cine Ouro – Rua 3 – Centro:

19h – (Café) Dj Fernando Rodrigues

19h30 – Beaju

20h15 – Diego Mendes

21h – Heróis de Botequim