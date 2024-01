Fiscais da Semad flagram desmatamento ilegal de 12,4 hectares em Minaçu

Fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) flagraram, nesta sexta-feira, 12, desmatamento de 12,4 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal de uma fazenda localizada no município de Minaçu. O responsável foi autuado em R$ 65 mil.

A Semad embargou todas as atividades na área desmatada, exceto aquelas que disserem respeito à reparação do dano. Também apreendeu duas pás-carregadeiras, que juntas estão avaliadas em R$ 1,35 milhão, nos termos previstos pela lei estadual 18.102/2013 e pelo decreto federal 6514/2008.

O proprietário não tinha licença do Estado para realizar a supressão de vegetação nativa. Esta é uma lembrança importante de que o desmatamento ilegal é um crime sério e tem consequências significativas. É essencial que todos nós trabalhemos juntos para proteger nossos preciosos ecossistemas naturais.

Redução no Desmatamento em Goiás

Goiás registrou uma queda de 18% no desmatamento em 2023, a maior redução entre os estados do bioma Cerrado, segundo o Instituto Nacional Pesquisas Espaciais (Inpe). A secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréa Vulcanis, atribui essa redução ao pacto do Governo de Goiás com setores produtivos para zerar o desmatamento ilegal até 2030. Ela reforça que o crescimento sustentável é possível, respeitando a legislação ambiental e protegendo as riquezas naturais.