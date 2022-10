Força-tarefa fiscalizará contratos de gestão da Secretaria da Saúde

O governador Ronaldo Caiado instituiu uma força-tarefa para fiscalizar os contratos de gestão mantidos pela Secretaria da Saúde (SES) com as organizações sociais (OSs). Por meio do Decreto 10.154, de 5/10/2022, ficou determinado que a força-tarefa será coordenada pela Controladoria-Geral do Estado (CGE) e composta ainda por membros da Secretaria da Saúde e da Delegacia-Geral da Polícia Civil, por meio de sua Superintendência de Combate à Corrupção.

Segundo o controlador-geral do Estado, Henrique Ziller, os técnicos da força-tarefa se reuniram nesta quinta-feira na SES para iniciar os trabalhos. Serão fiscalizados 30 contratos de gestão em andamento com as OSs e o prazo final para conclusão é 31 de dezembro deste ano.

O objetivo da ação é aumentar a transparência, qualificar os procedimentos e agregar valor aos contratos de gestão para melhorar o acesso e o atendimento de saúde à população goiana. Serão fiscalizadas a precificação/custos dos contratos de gestão e a execução das metas pactuadas entre o Estado e as OSs.