Força-tarefa para atualização do CadÚnico de 18 mil famílias em Aparecida de Goiânia

Uma força-tarefa foi criada em Aparecida de Goiânia para atualização de cadastro dos aparecidenses inscritos no CadÚnico. Ao todo, 18 mil famílias de Aparecida, que não atualizam seus dados no programa desde 2017 ou que omitiram informações nas atualizações recentes, precisam fazer a atualização do cadastro para não perder os benefícios. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, a ação inicia na próxima segunda feira, 17. Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta – feira das 8h às 17h. Todas elas foram notificadas pela secretaria para comparecer a um CRAS perto de sua residência e fazer a atualização.

As famílias que receberam o comunicado da Secretaria de Assistência Social, para atualização do cadastro, devem comparecer ao Centro de Referência da Assistência Social – CRAS até o dia 30 de novembro, munidos de RG, CPF, carteira de trabalho, contracheque ou contrato de trabalho, se tiver vínculo empregatício. Para menores de 18 anos, certidão de nascimento, CPF e declaração escolar.

Para conseguir finalizar a atualização cadastral de todas as famílias será feito uma força-tarefa no CRAS do setor Cidade Vera Cruz, por ser a região da cidade com maior público. Porém, as oito unidades estarão com atendimentos disponíveis para a população. CRAS Parque Flamboyant, CRAS Nova Olinda, CRAS Garavelo, CRAS Nova Cidade, CRAS Jardim Tiradentes, CRAS Madre Germana e CRAS Serra Dourada III.

A secretaria esclarece que neste período de 45 dias não serão feitos novos cadastros, apenas atualização de quem já está cadastrado e recebeu o comunicado da Secretaria de Assistência Social.

“É necessário que todas as famílias que receberam o comunicado da Secretaria de Assistência Social atualizem o cadastro para continuar tendo acesso aos benefícios concedidos pelo Governo Federal. Estamos iniciando uma força-tarefa no Cras do setor Cidade Vera Cruz, por ser um local com maior público, entretanto todas as unidades estarão com atendimento disponível para a população”, informou a Secretária de Assistência Social e primeira-dama de Aparecida, Sulnara Santana.