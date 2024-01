Força-tarefa policial deflagra a Operação Desmantelo

A Operação Desmantelo, deflagrada na manhã desta terça-feira, 23, por uma força-tarefa composta pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil-GO, tem como objetivo o cumprimento de 106 mandados judiciais nos estados de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Isso inclui 35 prisões e 71 buscas e apreensões.

Essa operação é o resultado de um ano de investigações que começaram após a abordagem de um caminhão baú na BR-153, em Morrinhos (GO). Na ocasião, o motorista apresentou um documento fiscal que indicava o transporte de sucata, mas na verdade, a carga era composta por peças de veículos roubados/furtados em São Paulo.

A ação tem como foco o combate ao roubo e furto de veículos, crimes que são financiados pelo comércio de peças provenientes do desmantelamento dos veículos roubados. As peças, geralmente oriundas do estado de São Paulo, eram disfarçadas como sucata para enganar as autoridades.

Até o momento, a operação já resultou na prisão de 20 pessoas, na apreensão de 17 veículos pertencentes aos detidos e na descoberta de 8 carros com ocorrências de furto/roubo em um estabelecimento comercial, prontos para serem desmontados. A operação continua em andamento.