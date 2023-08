Funcionárias fraudavam folhas de ponto em São Simão, diz PC

A Polícia Civil está investigando em São Simão, na região sudoeste de Goiás, duas servidores da Saúde suspeitas de fraudar folhas de ponto para receber horas extras de plantões que elas nunca fizeram. De acordo com Márcio Marques, Adriana Batista e Waldirene Soares foram presas e ainda não há uma estimativa total do que as duas lucraram, mas as hipóteses são de que a dupla já praticava o crime há cerca de um ano.

Segundo as investigações, as mulheres lançavam os plantões extras na fatura de diversos servidores e exigiam os valores de volta.

Em nota, Maria Paula Lino, advogada de Adriana, informou que tomou conhecimento do teor do procedimento policial nesta quarta-feira e vai tomar as medidas judiciais cabíveis para “restabelecer a liberdade de Adriana e identificar os equívocos que levaram à decisão que acolheu a representação cautelar formulada pela autoridade policial”.