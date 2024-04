Funcionário de padaria resgatado após acidente com máquina de fazer massa

Nesta quarta-feira, dia 3, os bombeiros em Luziânia realizaram um resgate em uma padaria do Setor Fumal, onde um funcionário ficou com a mão presa na máquina de fazer massa durante uma operação de manutenção e limpeza. O incidente ocorreu quando a máquina foi acidentalmente acionada, prendendo o braço e a mão do funcionário enquanto estava em funcionamento.

Os bombeiros encontraram a vítima consciente, porém com ferimentos graves no braço esquerdo. Após tentativas iniciais de desmontar a máquina, os bombeiros optaram por usar equipamentos de desencarceramento devido à quantidade significativa de sangue perdida pela vítima. Com técnicas de salvamento adequadas, cortaram a máquina para liberar o braço do funcionário.

A vítima foi então transportada pelo SAMU para a UPA de Luziânia, onde recebeu atendimento médico. A rápida resposta e ação eficaz dos bombeiros foram fundamentais para garantir a segurança e o bem-estar do funcionário envolvido, que encontra-se sob cuidados médicos.