Fundahc participa do 2° Mutirão da Prefeitura de Goiânia

Os profissionais de saúde do Hospital e Maternidade Dona Iris (HMDI), do Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara (HMMCC) e da Maternidade Nascer Cidadão (MNC) vão participar no 2º Mutirão da Prefeitura de Goiânia levando informações sobre os serviços do SUS oferecidos pelas três maternidades. O evento será realizado no Campo do Muranga, na Vila Redenção, a partir das 8 horas, também neste sábado e domingo, onde serão oferecidos mais de 200 serviços gratuitos para à população, incluindo um estande com ações voltadas à promoção da saúde da mulher.

Os profissionais das maternidades geridas pela Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (Fundahc/UFG) estarão disponíveis para fornecer informações sobre o gestação, parto e pós-parto, destacando os benefícios e práticas que visam proteger as escolhas da gestante, além de orientar mulheres sobre saúde da mulher, prevenção de doenças ginecológicas e sexualmente transmissíveis, além do processo para colocar DIU ou realizar a cirurgia de laqueadura pelo SUS.

Pela primeira vez, a Fundahc participa do Mutirão da Prefeitura de Goiânia. Neste evento, o estande da fundação será um ponto acessível de contato para os moradores da região sul de Goiânia que buscam esclarecimentos e orientações sobre os serviços oferecidos pelo SUS.