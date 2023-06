Gabriel O Pensador faz show neste sábado no Fica

O show do rapper Criolo, agendado para o sábado (17) no Festival Fica, em Goiás, foi cancelado por motivos de saúde, conforme comunicado oficial. Para substituir a atração, haverá um show do rapper Gabriel O Pensador, na Praça de Eventos próximo ao Rio Vermelho, a partir das 22h, com entrada gratuita.

Gabriel O Pensador encontra-se em turnê comemorativa dos 25 anos do álbum “Quebra-cabeça”, um dos mais bem-sucedidos da história da música brasileira. Além disso, ele está finalizando as gravações de um novo álbum de músicas inéditas. Seu repertório no show incluirá grandes sucessos, como “Cachimbo da Paz”, “Festa da Música” e “Dança do Desempregado”.

Nascido no Rio de Janeiro, Gabriel O Pensador é pioneiro do hip-hop brasileiro e foi o primeiro a difundir o rap em português para o grande público nos países lusófonos. Com milhões de cópias vendidas, seu vasto universo poético se destaca pela positividade. Ele é reconhecido como um dos maiores letristas do rap nacional, famoso por suas rimas contundentes e humor ácido em suas canções.

Além de sua carreira musical, Gabriel O Pensador também é um artista multifacetado, autor de seis livros, incluindo o premiado “Um Garoto Chamado Rorbeto”, adaptado para o teatro. Nas redes sociais, ele possui um engajamento surpreendente em diversas faixas etárias, camadas sociais e regiões geográficas, conquistando seguidores fiéis desde antes do advento das mídias sociais e conquistando cada vez mais os jovens nas novas mídias.

O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) é promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com a correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (FRTVE). O evento conta também com a parceria da Secretaria de Estado da Retomada, Goiás Social, Universidade Estadual de Goiás (UEG), Instituto Federal de Goiás (UFG), Serviço Social do Comércio (Sesc) e Prefeitura da cidade de Goiás.