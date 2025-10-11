search
“Gangue dos Enzos” é presa em operação da PM em Goiás

Quadrilha, que ganhou o apelido por ser formada por jovens de baixa idade, é especializada em furtos a condomínios de luxo


11/10/2025

Com os detidos, foram apreendidos diversos bens, valores e objetos furtados,.

A Polícia Militar de Goiás desmantelou uma associação criminosa vinda do estado de São Paulo, conhecida como “Gangue dos Enzos”. O grupo, que ganhou esse apelido por ser formado majoritariamente por jovens de baixa idade, vinha atuando em diferentes estados brasileiros praticando furtos em condomínios de luxo e residências.

De acordo com informações da corporação, a quadrilha possuía um modus operandi sofisticado, com o uso de veículos alugados, falsos uniformes de prestadores de serviço e equipamentos eletrônicos para invasão de imóveis. A atuação em Goiás, no entanto, foi interrompida graças a uma ação rápida e coordenada das forças de segurança.

A operação foi conduzida pela equipe CPE Alpha da 11ª Companhia Independente da PM de Caldas Novas, com apoio do setor de inteligência e integração com outras unidades da Polícia Militar do Estado de Goiás e da Polícia Civil. Durante as diligências, quatro suspeitos foram presos em flagrante, todos com extenso histórico de crimes patrimoniais.

A ofensiva teve desdobramentos também fora do estado. Um quinto integrante do grupo foi localizado e preso na cidade de Uberlândia (MG) por equipes da CPE de Itumbiara, que deram continuidade às investigações e à caçada pelos envolvidos.

Com os detidos, foram apreendidos diversos bens, valores e objetos furtados, que agora passam por processo de identificação e serão restituídos aos legítimos proprietários. Segundo a PM, a prisão representa um golpe significativo contra o crime organizado interestadual, reforçando o compromisso das forças policiais goianas com a segurança da população.

As investigações continuam para identificar outros possíveis membros e conexões da “Gangue dos Enzos” com crimes semelhantes em outros estados.

