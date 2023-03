Gestores e coordenadores das redes municipais participam de formação continuada

Gestores e coordenadores pedagógicos da rede municipal de Educação participaram do curso Tratamento da Informação, como parte da formação bienal realizada pelo Centro de Formação dos Profissionais em Educação (Cefope). O módulo da semana passada abordou conceitos da matemática aplicados à abordagem educacional dentro das unidades de ensino.

“O tema que trabalhamos permeia todas as nossas decisões em sala de aula, tanto enquanto professores como quanto equipe gestora, pois nos permite avaliar os nossos estudantes sob a visão didático-pedagógica e cognitiva de cada um”, ressaltou o palestrante Márcio Leite de Bessa, professor da rede há mais de 25 anos e doutor em Educação.

Para Liliam Castro, gestora da Escola Municipal Gomes Santana Ramos, localizada no distrito de Souzânia, o tema foi bastante esclarecedor e orientador, para que toda a equipe gestora possa entender a importância da matemática no dia a dia da unidade de ensino. “A matemática é um dos instrumentos que nos ajuda no nosso trabalho diário. É por meio dela que podemos transformar em estatísticas o desempenho dos estudantes, fazer prestações de contas, calcular as nossas verbas e recursos, entre outros”, apontou.

Os encontros da formação acontecem mensalmente com temáticas relevantes para o cotidiano das unidades escolares, tendo como objetivo propiciar mais conhecimento e agregar mais qualidade ao ensino ofertado aos estudantes. O próximo curso acontecerá nos dias 27 e 28 deste mês e abordará o tema Ética e Relações Interpessoais.