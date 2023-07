Gibiteca Jorge Braga tem programação especial de férias

A Gibiteca Jorge Braga está com uma programação especial neste mês. O projeto “Férias Literárias”, desenvolvido pelas bibliotecárias e pedagogas da unidade, começa nesta quinta-feira (06) e segue até o dia 28 de julho.

Na programação tem contação de histórias, que será comandada pela pedagoga Tia Cristina, às terças e quintas, das 15h às 17h. Já a brincadeira “O que é, o que é?”, com a pedagoga Camila Queiroz, será nas segundas, quartas e sextas, em dois horários. Pela manhã, das 9h às 12h e durante a tarde, das 15h às 17h. Uma Baladinha literária com músicas anos 90 e papo-cabeça com os leitores encerram a programação de férias no dia 28 de julho. Além disso, durante todo o mês, também haverá exposição de gibis, histórias em quadrinhos, mangás, livros infantil e infanto-juvenil, e um mural com informações sobre os gêneros literários e os benefícios da leitura. “Queremos oferecer uma opção gratuita e de qualidade para as crianças e adolescentes nas férias escolares, além de incentivar o hábito da leitura de maneira descontraída e lúdica. Sabemos que este hábito é essencial para a formação dos jovens” ressalta a Secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes.

A Gibiteca está localizada no Centro Cultural Marietta Telles, na Praça Cívica. Para participar não é necessário fazer inscrição, mas as crianças e adolescentes precisam estar acompanhados dos pais ou responsável legal.